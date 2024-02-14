藍營備戰2026 新北台中等9縣市力拚延續執政

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）2026年縣市長選舉，國民黨執政14縣市，有9縣市長2任屆滿，其中如何延續最大票倉新北市執政，至關重要，立委洪孟楷、台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然被點名參選；立法院副院長江啟臣則是台中市長選舉熱門人選。

2022年縣市長選舉，國民黨囊括14縣市長，但包括新北市、台中市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等9縣市長，都已是2任屆滿，勢必將另尋戰將，爭取延續執政。

新北市方面，黨內人士說，侯友宜在總統選戰失利後，剩餘任期如何取得新北市民再次認可非常重要，將連帶影響2026年市長選戰布局；目前黨內可能人選，包括這次立委選舉拿下全國第1高票的新北市立委洪孟楷，李四川、劉和然都被點名。

台中市方面，黨內人士說，台中市長盧秀燕形象與政績俱佳，基本盤穩固，台中市立委江啟臣接棒參選呼聲高，政壇老將立委楊瓊瓔曾被盧秀燕延攬擔任台中副市長，累積行政經驗，亦是熱門人選。

國民黨近幾年引以為傲的女性地方首長，包括彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚與台東縣長饒慶鈴，都將2任屆滿。

藍營地方人士指出，彰化縣立委謝衣鳯備戰彰化縣長多時，是接班的可能人選；不分區立委張嘉郡也被視為將接班自己的姑姑張麗善，角逐雲林縣長；台東縣長部分，現任縣議會議長吳秀華被視為強棒；花蓮縣長則以曾任2屆花蓮市長、4屆縣議員的魏嘉賢，接棒參選呼聲高。

嘉義市和宜蘭縣被藍營視為棘手選區，黃敏惠和林姿妙的特質是藍綠通吃，國民黨如何推派人選守住這兩縣市，值得觀察；新竹縣長部分，可能接班人選包括立委林思銘、徐欣瑩，而現任副縣長陳見賢動向，也備受地方關注。

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至於台南市與高雄市，藍營輔選人士指出，國民黨2024年總統大選成績不如預期，包括基本盤持續萎縮、無法獲得年輕選票，以及南部支持度低等都是原因；若不分區立委柯志恩、謝龍介分別再戰高雄、台南市長，但上述根本問題不能解決，仍是困難重重。

藍營輔選人士認為，黨中央必須思考如何爭取年輕人支持、提升基本盤等，不然支持藍營的選票，恐會越來越少。（編輯：謝佳珍、林克倫）1130214