賴清德：未來與地方首長立委 不分黨派齊力建設台灣

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（中央社記者郭建伸台北13日電）總統當選人賴清德今天表示，大年初四他到雲林、嘉義、台南宮廟祈福，祈求國泰民安、風調雨順，未來他會和地方縣市首長、立委等夥伴，不分黨派，共同推動各項建設、齊力建設台灣，讓人民過更好的日子。

賴清德春節期間行程馬不停蹄，今天前往雲林、嘉義、台南參香祈福。賴清德在嘉義城隍廟發放福袋時表示，未來會當嘉義市的後盾，與嘉義市長黃敏惠、民進黨立委王美惠合作，共同推動嘉義市的建設，讓嘉義市愈來愈進步，且大家不分你我、共同建設台灣，讓民眾可以過更好的日子。

賴清德赴新營太子宮發福袋吸引大批民眾排隊，他在致詞時特別感謝台南市民的疼愛與支持，希望新的一年百業興旺。

賴清德今天晚間透過臉書表示，新春大年初四，他今天到雲林、嘉義、台南，分別前往斗六新興宮、北港朝天宮、民雄大士爺廟、民雄慶誠宮、朴子配天宮、嘉義城隍廟、新營太子宮等宮廟祈福，祈求國泰民安、風調雨順。

賴清德表示，今天同樣有許多民眾來到現場，還有熱情的朋友高喊「我愛你」，給他滿滿支持，令他非常感謝。

賴清德強調，未來他會和地方縣市首長、立委等夥伴，不分黨派，共同推動各項建設、齊力建設台灣，讓人民過更好的日子。（編輯：翟思嘉）1130213