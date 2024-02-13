更多編輯台推薦新聞：
大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

賴清德：未來與地方首長立委 不分黨派齊力建設台灣

2024/2/13 21:29（2/13 21:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
副總統賴清德（右，西裝者）13日前往嘉義城隍廟參香、發放福袋，受到民眾熱烈歡迎。圖為賴副總統離去時與民眾擊掌致意。中央社記者黃國芳攝 113年2月13日
副總統賴清德（右，西裝者）13日前往嘉義城隍廟參香、發放福袋，受到民眾熱烈歡迎。圖為賴副總統離去時與民眾擊掌致意。中央社記者黃國芳攝 113年2月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北13日電）總統當選人賴清德今天表示，大年初四他到雲林、嘉義、台南宮廟祈福，祈求國泰民安、風調雨順，未來他會和地方縣市首長、立委等夥伴，不分黨派，共同推動各項建設、齊力建設台灣，讓人民過更好的日子。

賴清德春節期間行程馬不停蹄，今天前往雲林、嘉義、台南參香祈福。賴清德在嘉義城隍廟發放福袋時表示，未來會當嘉義市的後盾，與嘉義市長黃敏惠、民進黨立委王美惠合作，共同推動嘉義市的建設，讓嘉義市愈來愈進步，且大家不分你我、共同建設台灣，讓民眾可以過更好的日子。

賴清德赴新營太子宮發福袋吸引大批民眾排隊，他在致詞時特別感謝台南市民的疼愛與支持，希望新的一年百業興旺。

賴清德今天晚間透過臉書表示，新春大年初四，他今天到雲林、嘉義、台南，分別前往斗六新興宮、北港朝天宮、民雄大士爺廟、民雄慶誠宮、朴子配天宮、嘉義城隍廟、新營太子宮等宮廟祈福，祈求國泰民安、風調雨順。

賴清德表示，今天同樣有許多民眾來到現場，還有熱情的朋友高喊「我愛你」，給他滿滿支持，令他非常感謝。

賴清德強調，未來他會和地方縣市首長、立委等夥伴，不分黨派，共同推動各項建設、齊力建設台灣，讓人民過更好的日子。（編輯：翟思嘉）1130213

#台灣
#黃敏惠
#嘉義市
#賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.49