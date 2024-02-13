抵台觀察兩岸情勢 歐媒新聞特派員：台灣是韌性之島

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（中央社記者吳昇鴻台北13日電）台海局勢全球矚目，歐洲新聞台記者約根森飛抵台灣觀察兩岸情勢脈動，她告訴中央社，不會將台灣解讀為兵凶戰危之地，反而視為具備潛力的韌性之島，當世界高度關注台海時，台灣的民主已是勝利一方。

近年來，台海及周邊區域的地緣政治氛圍是全球焦點。在丹麥電視台TV2擔任新聞主播與記者的約根森（Marie Juul Jørgensen）去年底轉換身分，走出攝影棚、背起行囊當起第一線採訪的海外特派員，目的地選擇台灣。

約根森在丹麥播報即時新聞，也製作專題報導，首度造訪台灣的她把握約2個月時間，不只觀察台灣文化，更接觸許多台灣新聞工作者，希望透過自身視角，揭開社會不同的意識形態，親身觀察被喻為民主前線的台灣。

約根森接受中央社記者訪問時表示，當世界各地的大小媒體都在報導中國可能對台動武的後果，她很好奇，台灣究竟面臨何種困境與挑戰；目前邊工作邊就讀碩士班的她，更將論文主題聚焦台海潛在風險下的真實社會。

在台灣，約根森每天鎖定不同的台灣媒體，瞭解如何報導兩岸議題，紙本媒體、電視新聞及網路媒體等都是接收資訊的管道；此外，她還與許多媒體從業人員交流，進一步認識「編輯、播報、採訪、製作」等新聞產製流程。

約根森在台北也與丹麥電視台連線，將共機頻繁逾越中線及侵擾台灣周邊空域等現象，透過報導傳遞第一手訊息。

約根森說，在歐洲透過媒體認識台海議題，與踏上台灣土地看著兩岸情勢脈動，感受十分不同，「讓我覺得非常有趣的是，台海情勢緊張，但民眾似乎沒有過度焦慮，這是明顯對比」。

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談及民進黨總統候選人賴清德與副總統候選人蕭美琴在大選中勝出，約根森表示，歐洲媒體報導台灣選戰的頻繁度大增，而選舉圓滿順利落幕，顯示中國欲透過介選等手法並未成功，「從供應鏈到貨物貿易的連結，台海政治情勢攸關整體區域的穩定及影響，此正是為何歐洲媒體非常關切的原因」。

她認為，媒體扮演著重要角色，不僅能在第一線將真實消息整理後傳遞出去，更是探析社會脈動的觀察家；在親自走訪台灣後，她不會將台灣解讀為兵凶戰危之地，反而視為具備充分潛力的韌性之島，當世界高度關注台海議題，台灣的民主已經站在勝利一方。（編輯：謝佳珍、楊凱翔）1130213