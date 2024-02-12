參拜中彰投宮廟發福袋 賴清德盼不分黨派共同打拚

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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）總統當選人賴清德今天前往中彰投3縣市6間宮廟參拜及發放福袋；賴清德指出，希望大家為了台灣，不分黨派共同打拚，只要大家同心，台灣會越來越好，生活自然會越來越好。

賴清德上午先前往台中市日南慈德宮及大里瑞和宮參香，下午到彰化縣鹿港天后宮、花壇文德宮及員林鎮興廟，最後一站則前往南投縣鳳山寺。賴清德除參香外，也發放1元福袋給民眾，祝大家新年快樂。

賴清德上午前往慈德宮及瑞和宮參香致詞時說，感謝台中鄉親支持賴清德及民主進步黨在台中市提名的8名立委候選人，希望為了台灣，大家不分黨派、不分你我共同打拚，只要大家同心打拚，台灣會越來越好，大家生活自然也會越來越好。

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賴清德下午1時到鹿港天后宮時，受到民眾熱烈歡迎；賴清德指出，要感謝媽祖保佑，讓總統立委選舉順利成功，民進黨在彰化的3名立委都能連任成功。而今天是農曆新年，他要利用這個機會祝福台灣風調雨順，國泰民安，百業興隆，也要祝福在場民眾龍年行大運。

賴清德也在鹿港天后宮發放約2000個福袋，其中1名86歲廖姓阿嬤提早3個小時在天后宮等待排隊，除領取賴清德親手發放的福袋外，也寫了1封信交給賴清德。廖姓阿嬤接受媒體聯訪時說，她是賴清德的長期支持者，信件內容主要是恭喜他當選總統，也期許賴清德帶領台灣走向更好的未來。（編輯：張雅淨）1130212