嘉義城隍廟參香 賴清德：當後盾建設嘉義市

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）總統當選人賴清德今天在嘉義城隍廟參香、發放福袋時表示，未來會當嘉義市的後盾，與嘉義市長黃敏惠、民進黨籍立委王美惠合作，共同推動建設，讓嘉義市越來越進步。

賴清德致詞表示，祈求城隍爺保祐台灣國泰民安、風調雨順、國運昌隆、百業興隆，以及士農工商都能繁榮興盛，同時保祐所有信徒闔家平安、賺大錢。

賴清德指出，未來會當嘉義市的後盾，與黃敏惠、王美惠及黨籍市議員合作，共同推動嘉義市的建設，讓嘉義市越來越進步；另外，大家不分你我、共同建設台灣，讓民眾可以過更好的日子。

賴清德上午在民進黨籍雲林縣立委劉建國陪同下，前往雲林縣斗六新興宮參拜，並致贈廟方「聞聲救苦」墨寶；新興宮主委賴建文表示，賴清德與媽祖婆一樣會聞聲救苦，帶領台灣人民過好日子，相信在賴清德帶領下台灣會越來越好。

賴清德今天也陸續前往民雄大士爺廟、朴子配天宮，由嘉義縣長翁章梁、民進黨籍嘉義縣立委陳冠廷、蔡易餘，以及廟宇董監事陪同上香參拜，祈求國泰民安，四季豐收，國運昌隆。

另外，按照規劃行程，賴清德今天也前往雲林縣北港朝天宮、台南市新營太子宮參香、發放福袋，為民眾帶來龍年祝福好彩頭。（編輯：謝雅竹）1130213

總統當選人賴清德（左2）13日前往嘉義民雄大士爺廟參香並發放福袋，並親切與小朋友互動，祝福民眾龍年好彩頭。中央社記者黃國芳攝 113年2月13日

副總統賴清德（右，西裝者）13日前往嘉義城隍廟參香、發放福袋，受到民眾熱烈歡迎。圖為賴副總統離去時與民眾擊掌致意。中央社記者黃國芳攝 113年2月13日

總統當選人賴清德（前左2）13日在民進黨雲林縣立委劉建國（前右）陪同下，至雲林縣斗六新興宮參拜，並致贈廟方「聞聲救苦」墨寶。（劉建國服務處提供）中央社記者黃國芳傳真 113年2月13日