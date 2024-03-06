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國民黨整併黃復興黨部設退伍軍人部 朱立倫：讓組織更強大

2024/3/6 15:51（3/6 17:22 更新）
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國民黨中常會6日下午在中央黨部舉行，黨主席朱立倫（左）出席並主持會議。中央社記者謝佳璋攝 113年3月6日
國民黨中常會6日下午在中央黨部舉行，黨主席朱立倫（左）出席並主持會議。中央社記者謝佳璋攝 113年3月6日
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（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨今天通過組改方案，將黃復興黨部整合進各地方黨部，黨主席朱立倫表示，黨中央成立退伍軍人服務工作委員會，簡稱黃復興工作委員會，黃復興功能持續、重要幹部留用，未來結合地方黨部擴大服務；他並強調，這不是消滅黃復興，而是讓組織更強大。

國民黨今天下午召開中常會，通過組織改革方案，將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，黃復興在各縣市的黨部，例如黃國樑、黃國定黨部等，則整合進國民黨地方黨部，藉此提升各地方黨部戰力。

朱立倫表示，選後包括黃復興黨部基層人員，或具有改革意志的領導人，都提出黃復興的精進意見，彙整起來，必須先肯定感謝黃復興對黨貢獻，黃復興的幹部也都很優秀，但隨著時代變革，必須精進，所以大家共同意見是中央成立退伍軍人服務工作委員會，簡稱黃復興工作委員會，在組發會下設置退伍軍人部。

朱立倫指出，讓黃復興功能持續且精進、擴大，作法為名稱保留、重要幹部留用，但要求大家擴大服務，在各地方結合地方黨部的服務工作，補充地方很多重要幹部不足的情況。

朱立倫說，成立退伍軍人部，是因為發現這幾年來新世代的退伍軍人，絕大部分不是國民黨員，只有少部分加入；未來透過退伍軍人部，連結社團、校友會、同學會、社團組織，讓大家能夠支持國民黨，成為最重要的支持力量，讓退伍軍人中的新世代能夠支持國民黨、加入國民黨。

朱立倫並強調，這是跟黃復興很多人員討論出的精進方案，這絕對不是要消滅黃復興，而是讓國民黨組織更強大、精進團結。

朱立倫也宣布，改革腳步不會停止，要不斷改革，讓更多年輕世代、新世代，接受國民黨、加入國民黨、支持國民黨，所以在組織變革中，將成立KMT STUDIO，以新的理念、觀念、做法，透過數位、網路以及各種管道，讓年輕人能夠了解國民黨，能相互溝通，並加入國民黨，KMT STUDIO由不分區立委葛如鈞擔任召集人。

朱立倫表示，立委廖偉翔擔任新的青年部主任、立委邱若華擔任新的婦女部主任；國民黨青年團、青工會、數位相關部門，都會結合在一起，他完全以開放態度，讓年輕人來做，想要怎麼做都可以，來突破同溫層、突破傳統作法，讓新的世代能夠接觸到國民黨、漸漸了解國民黨，並支持國民黨。（編輯：郭無患、林興盟）1130306

#朱立倫
#國民黨
#黃復興
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