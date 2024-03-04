國民黨團提國會改革草案 藐視國會最重關3年

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（中央社記者王承中台北4日電）國民黨團今天提出國會改革相關法案，對於藐視國會的罰則，國民黨團提案指出，被質詢人質詢的答復，不得超過質詢範圍，也不得作虛偽不實的陳述，違反規定且情節重大者，經院會決議送司法機關，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。

國民黨立法院黨團今天上午召開黨團大會，討論國會改革相關法案。國民黨團總召傅崐萁在會後受訪表示，多數民眾殷切期望國會改革，包括聽證、調查等相關的職權，讓國會能承載民意，做好相關監督的工作，今天經過黨團會議討論，會正式提出版本。

根據國民黨團的國會改革法案，內容分別為立法院正副院長記名投票、強化人事同意權審查暨記名投票、總統國情報告常態化、國會調查權、聽證權及藐視國會罪、偽證罪等。

針對藐視國會的罰則，國民黨提案修改立法院職權行使法。國民黨團提案指出，被質詢人質詢的答復，不得超過質詢範圍，除對國安有立即明顯的危害，或依法應祕密的事項，不得拒絕答復、提供資料、作虛偽不實陳述或有其他藐視國會的行為。

國民黨團提案指出，違反規定者，由主席或質詢立委提議，出席委員1/5以上連署或附議，經院會決議，可處被質詢人2萬元以上10萬元以下罰鍰，並得限期改正，逾期不改正者，得按次連續處罰。情節重大者送司法機關，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

對於總統國情報告常態化，國民黨團提案修改立法院職權行使法，明定總統應於每年2月1日前向立法院送交國情報告書，並於3月1日前赴立法院進行國情報告。新任總統應於就職2週內向立法院送交國情報告，並於1個月內赴立法院進行國情報告。

國民黨團提案指出，立委在總統國情報告完畢後，可以提出口頭或書面問題，立委進行口頭提問時，總統應接受即時詢答，相關發文時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。如果立委提出書面問題，總統應於7日內以書面回覆。

另外，在強化人事同意權審查暨記名投票的部分，國民黨團提案，立法院依規定進行人事同意權審查期間，不得少於1個月，且應於審查過程中舉行聽證會，邀集相關學者專家、公民團體及社會公正人士共同參與審查，並在院會以記名投票表決。（編輯：蘇志宗）1130304