柯建銘籲朱勿讓黨團提案惡質化 應二次集訓找他上課

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（中央社記者郭建伸台北10日電）民進黨團總召柯建銘今天指出，國民黨主席朱立倫主導區域與不分區立委提名，不應放任黨團在質詢與提案上、繼續惡質化，現居然與國民黨立法院黨團沆瀣一氣，建議國民黨辦二次集訓，找他去上課；當民眾憤起時，「走入歷史焚化爐至矣！善思！善思！」

立法院會8日通過將國民黨立法院黨團提出的國會改革法案，包括刑法、立法院職權行使法、立法院組織法在內5案修正草案付委審查，增訂藐視國會罪，並固定邀總統到立法院國情報告等。

柯建銘9日在臉書發文，指國民黨團、民眾黨團提出的國會改革法案是集違法違憲之極，並批評國民黨立委素質差，不只義和團化也馬戲團化；朱立倫昨天回應說，每一名立委都要予以尊重，不要惡意攻擊及惡意攻訐，很多事情是可以討論的，「不要水準低到潑婦罵街」。

對於朱立倫的潑婦罵街說法，柯建銘今天上午受訪表示，「終於引蛇出洞了，朱立倫出現了」，身為黨的負責人，朱立倫要負全責；朱立倫要他別潑婦罵街，但他只是善意提點，希望朱立倫能了解「良藥苦口、忠言逆耳」。

至於朱立倫批評不懂法律、民意和憲法，柯建銘反嗆，這句話要反送給朱立倫，朱立倫不要與國民黨團共同起舞、沆瀣一氣，若任其惡意發展，國民黨會無可救藥，走向歷史的焚化爐。

柯建銘下午再透過臉書重申上午受訪內容指出，他是善意提點朱立倫，非潑婦罵街，有道是「良藥苦口、忠言逆耳」；朱立倫居然與國民黨團亂罵一通，非從思想改造不可得，建議國民黨辦二次集訓，找他去上課，交換意見，比找立法院秘書長周萬來有效。

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柯建銘說，朱立倫是國民黨負責人，區域、不分區立委全是朱立倫主導提名，「要把貴黨帶領到何處？」不應放任國民黨團在質詢、提案繼續惡質化，毀憲亂政，甚至義和團化、馬戲團化，否則藥石罔效、無藥可醫。

柯建銘指出，昨天國民黨的中常委選舉，居然史上第一遭缺額，雖可端正選風，但最諷刺的是，第3高票當選中常委的國民黨立委鄭正鈐，是這次立委選舉全國得票率最低者；黨意與民意落差如此之大，國民黨危矣。（編輯：蘇志宗）1130310