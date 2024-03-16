虎尾鎮、麥寮鄉補選 朱立倫輔選高喊團結

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）國民黨主席朱立倫今天南下為雲林縣麥寮鄉長參選人許志豪和虎尾鎮長參選人林嘉弘助選，他說，雲林人需要團結，需要有與縣長張麗善同心的人，共同為地方打拚。

虎尾鎮前鎮長丁學忠當選本屆立委，鎮長懸缺由機要秘書吳秀儀代理，麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞而被免職，由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代，雲林縣選委會公告2鄉鎮將於4月13日補選。

許志豪今天成立競選總部，朱立倫、國民黨立委許宇甄、張嘉郡、丁學忠和張麗善等人助選，與支持者高喊「當選！」

朱立倫表示，雲林子弟外出打拚，都希望有一天能回到故鄉照顧年老的父母親，台塑六輕在麥寮鄉設廠，麥寮鄉發展有目共睹。

朱立倫說，雲林要有更大的發展，雲林人需要團結，基層需要有與張麗善同心的人，連同立法院的4名藍營立委，而許志豪是張麗善和地方共同支持，一定能為麥寮鄉建設和發展帶來最好的成效。

朱立倫隨後到林嘉弘競選總部，向鄉親懇託，他強調，林嘉弘深知丁學忠鎮政方向，林嘉弘當選後鎮政無縫接軌，又可以和縣府、丁學忠等立委同心建設地方。

國民黨組發會主委許宇甄指出，依據過往補選經驗，投票率較低，距離投票不到一個月，期盼大家能做參選人的後盾、催票，票票入軌。（編輯：郭諭儒）1130316