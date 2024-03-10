綠批藍國會改革違憲 朱立倫：先進民主國家都有運用

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（中央社記者王承中台北10日電）民進黨團總召柯建銘指國民黨團、民眾黨團提出的國會改革法案是集違法違憲之極。國民黨主席朱立倫今天表示，目前提出的國會改革法案，在各先進民主國家都有在運用，且民進黨在野時也都持相同的主張，怎麼執政後卻變成民主退步黨。

立法院會8日通過將國民黨立法院黨團提出的國會改革法案，包括刑法、立法院職權行使法、立法院組織法在內5案修正草案付委審查，增訂藐視國會罪，並固定邀總統到立法院國情報告等。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，所有國民黨團及民眾黨團提出的國會改革、毀憲亂政法案全部付委，博君一粲外，其實是國民黨盡洪荒之力，集違法違憲之極，在世界政治史可上金氏世界紀錄，這不是「憲政危險時刻」，什麼才是。

國民黨主席朱立倫今天出席宜蘭縣黨部113年新春團拜時受訪表示，國民黨提出的國會改革法案，以及民生法案，都是經過專業考量，民進黨講不出反對的理由，就說是違法違憲、反民主，惡意攻擊。

朱立倫指出，目前提出的國會改革法案，在各先進民主國家都有在運用，且民進黨在野時，也都持相同的主張，結果執政後卻變成反民主、保守、退步。民主進步黨怎麼變成民主退步黨。

對於國民黨立委提案推動不在籍投票、海外通訊投票，卻被民進黨立委質疑是在幫中共開門。朱立倫表示，全世界多國都已在實施不在籍投票，而在世界各地的台灣人都應該享有台灣的民主權利，民進黨如今退步到為一時政治利益，忽略台灣人該有的民主權利，這不應該。

針對綠營網軍群起攻擊國民黨新科立委，朱立倫表示，民進黨不謙卑反省，面對政治現實，好好朝野協商，卻用網軍攻擊，真的是民主的退步，呼籲柯建銘一定要節制，不要再用這樣惡意的方向，否則對台灣政局不利。

另外，國民黨立法院黨團總召傅崐萁在臉書發文指出，政權與治權平衡是民主國家政治的根本，立法院在過去8年變成一片綠油油，本屆立法院國民黨團不過是扮演好在野黨監督的天職，遵循人民賦予的義務與期待，但是每天面對的是民進黨以國家資源、民脂民膏所養的網軍、綠媒、側翼、東廠，不斷鏟除異己，加害忠良，壓榨百姓。（編輯：林淑媛）1130310