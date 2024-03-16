總質詢風波 柯建銘：韓國瑜疏於管理應檢討改進

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（中央社記者郭建伸、溫貴香台北16日電）針對立法院15日總質詢風波，民進黨團總召柯建銘今天受訪表示，責任歸屬當然是立法院長韓國瑜疏於管理，且議事人員怠惰，過去立法院前院長王金平時代，從不會發生這種事，韓國瑜值得檢討改進。

立法院會昨天下午施政總質詢，因有立委改書面質詢，影響後續質詢的多位立委未能趕到議場質詢，進而導致議程結束。多位民進黨立委昨天向立法院長韓國瑜表達抗議，並提出補救訴求；韓國瑜表示，願意協助儘速邀集3黨團總召協商，尋求妥適處理方式。

民進黨團總召柯建銘今天上午受訪表示，沒收質詢權何其重大，昨天事件牽涉2位國民黨立委、6位民進黨立委，但立委不分藍綠應維護憲法賦予職權，不必陷於口水之爭。

柯建銘表示，事情原點是，民進黨立委陳亭妃昨天中午告訴議事人員下午要改書面質詢，但議事人員在2小時內沒善盡告知義務、沒積極作為，直到下午2時10分，議場螢幕才秀出陳亭妃改書面質詢資訊，並進而造成接續的國民黨立委羅明才趕不上質詢。

柯建銘表示，雖然羅明才表達會晚3到5分鐘，但議事人員根本不理，並進而影響後續質詢立委；議事人員得知陳亭妃改書面質詢後，應趕快通知後面的立委。

柯建銘表示，藍綠不必再互相抹黑，責任歸屬當然是韓國瑜疏於管理，且議事人員怠惰。他舉例，過去國是論壇議事人員都會一一盯場，當台上立委發言時，議事人員會注意下一位立委是否已經到場，若沒在現場會馬上通知。

他批評，台上坐6、7位議事人員在幹什麼，根本毫無作為，過去劉松藩、王金平擔任立法院長時，這種事從不會發生，韓國瑜不熟悉過去立法院處理程序，昨天主持院會時一路跳過去，值得改進檢討。

柯建銘表示，他聽聞秘書長周萬來昨天曾提醒韓國瑜不宜跳過立委質詢，韓國瑜過去當立委時可能疏於質詢，且在立委時間不長、不清楚議事規則，韓國瑜以為按議事規則處理就好，因此引發風波。

柯建銘表示，韓國瑜已通知邀3黨團朝野協商，恢復立委質詢權應是朝野共同方向，另一方面，議事人員也應上緊發條；如何共同維護憲政秩序、立委職權，是朝野共同目標，有些技術性問題應改進，這不是議事規則第29條可簡單處理的。

至於未來如何補救，柯建銘說，過去就有補救質詢的慣例，恢復質詢權就好，例如國民黨團丟豬內臟杯葛時，國民黨前立委費鴻泰沒上台質詢，後來就有補救措施。

至於此事也引發外界討論院會質詢時，台下立委席常空無一人，媒體詢問是否可能也將此列入國會改革，要求質詢時立委要提早到場。

柯建銘表示，個別人士不要曲解法律，不可能其中1人質詢時全部立委坐在議場，清點人數也沒用，幾十年來都是如此，況且現在有國會實況轉播，這樣做更不科學，他希望不懂議事規則的外行人不要講外行話。（編輯：郭無患）1130316