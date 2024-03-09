柯建銘：民進黨國會改革版本著重權責相符非擴權

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（中央社記者溫貴香台北9日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，為求慎重起見，民進黨國會改革專案小組近日將再開會討論，著重權責相符而非國會擴權，會盡速提出民進黨版本與看法。

立法院會昨天通過將國民黨立法院黨團提出的國會改革法案，包括刑法、立法院職權行使法、立法院組織法在內5案修正草案付委審查，增訂藐視國會罪，並固定邀總統到立法院國情報告等。

民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪表示，民進黨團成立國會改革專案小組已開過一次會，目前正積極整理各項提案，屆時也會提出民進黨國會改革版本與看法。

柯建銘說，他和國民黨團總召傅崑萁今天共同出席一個場合，他藉此機會向傅崑萁打過招呼，民進黨團會盡速將版本整理出來，期盼兩黨團的版本一起排案審查。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨版的國會改革就是國會擴權，要讓立法院成為太上國會、憲政怪獸，非常遺憾民進黨一再提醒，法律專業界一再呼籲，對於社會民意的強力反彈，國民黨選擇視而不見，強力推動，而且已經過立法院一讀程序，即將付委審查。

她表示，國民黨的國會改革到底有多扯，從總統國情報告採即問即答，總統大選採二輪投票、國會成立特偵組等相關設計，乃至於國家通訊傳播委員會委員的產生須政黨比例代表制等等，這些內容都是毀憲亂政的集大成、反民主、反進步的代表作，難怪柯建銘大呼這是「卸世卸眾、落氣落觸」（台語，即丟人現眼的意思），前無古人、後無來者，成為世界奇觀。

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吳思瑤表示，民進黨團國會改革專案小組由她擔任召集人，目前正快馬加鞭與學者專家對話、討論當中，民進黨版本將有高度、廣度與深度回應社會的具體期待，國會改革是權責相符，而不單只是從國會擴權的角度切入，國會改革重點放在國會問政品質的提升，從組織的改革、議事的精進、空間的革新等等都會是全方位國會改革所涵蓋的範圍。

她說，未來立法院司法及法制委員會將是討論國會改革相關方案的重點舞台，歡迎全民一起來監督，唯有全民的力量可以讓在野黨自制，唯有全民在關鍵審查期間緊盯國會議程，才會讓這些荒謬的主張畏懼與收斂。（編輯：郭無患）1130309