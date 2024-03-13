柯建銘質疑韓江共提案違議事中立 傅崐萁：早有前例

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（中央社記者范正祥台北13日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁近日擬具「環島高速鐵路建設特別條例草案」與「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣為共同提案人。民進黨立法院黨團召柯建銘今天質疑嚴重違反議事中立，甚至違法。

傅崐萁今天對此表示，正、副院長為國家重大民生法案登高一呼有前例，交通平權生命無價，盼朝野共同支持「國道6號東延」及「環島高速高鐵」。

柯建銘在Threads發文指出，2016年11月25日，立法院組織法第三條修正通過，其中第2項明訂：「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。」

他質疑，「韓院長、江副院長，兩位難道要為台灣的國會，首開惡例嗎？」韓國瑜自己領銜提案、自己提案說明、自己主持朝野協商、自己主持院會審查，這樣如何「議事中立」；此例一開，往後國民黨的提案，全部比照辦理，可以如此公然違法。

柯建銘表示，過往立法院長，包括蘇嘉全、游錫堃，皆謹守分際，從來未曾逾越這條憲政紅線，難道只因過往韓國瑜競選總統時，曾經提過將國道6號打通中央山脈，延伸至花蓮，就忘記自己做為院長該守的法，忘記了自己身為國會楷模的責任。

柯建銘呼籲，「奉勸韓院長，撤簽提案吧！傅崐萁總召，適可而止吧！不要陷韓院長於不義！」

傅崐萁今天發布新聞稿指出，「國道六號東延」及「環島高速鐵路」是朝野長期主張的重大民生交通政策，總統蔡英文2016年競選時承諾解決東部交通問題、2020年交通部白皮書規劃「西高鐵東快鐵，全台6小時生活圈」。

他表示，2020年韓國瑜、2024年國民黨新北市長侯友宜競選總統期間，皆主張台灣需要上項重大交通建設，透過建立全台交通網，提升東部及南部的經濟，藉此拉近城鄉差距、平衡東西部的經濟發展，達到「交通政策平權、經濟發展共榮」。

傅崐萁指出，今年2月底韓國瑜出席國民黨立委共識營時，從雲林搭高鐵到高雄，再搭飛機到花蓮，活動結束後再從花蓮機場搭飛機到台中，晚上還有事再趕回雲林，他感慨「國道6號打通中央山脈是多麼重要」。

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對於綠營質疑韓國瑜與江啟臣違反議事中立，傅崐萁指出，立法院正、副院長為國家重大民生法案登高一呼，早在2007年王金平、鍾榮吉兩位正副院長聯手推動「生物醫藥發展條例」時就有前例，展現國會議長的高度來促進政府盡速推動政策，民生議題是全民該關注的事情而非政治攻防議題，完全與議事中立無關。

傅崐萁呼籲，台灣建設不能等，急須迎頭趕上；盼朝野一心，儘速縮短東西部差距，完成一日生活圈的交通平權建設，給全國民眾一條安全、便利的回家路。（編輯：翟思嘉）1130313