綠營辦策勵營分議題建群組 跨部會續溝通520即上手

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（中央社記者溫貴香台北4日電）民進黨今天舉辦「行動創新AI內閣」策勵營，卓榮泰在會議總結時重申，未來新內閣將以跨黨派、跨部會、跨領域的特質，著重橫向聯繫，讓人員迅速到位。民進黨表示，後續將以議題區分採群組做分類，持續進行跨部會溝通，520上任後各部會閣員可立即上手。

至於今天與會內定閣員均低調不受訪，黨政人士透露，內定行政院長卓榮泰在會前曾指示，基於施政無縫接軌，以及對現任行政院長陳建仁內閣團隊的尊重，已請內定閣員們不要對外發表對新職務的看法或期許，避免造成現任執政團隊的困擾。

民進黨今天上午在台北舉辦「行動創新AI內閣新內閣策勵營」活動，於晚間6時結束。總統當選人賴清德、卓榮泰、內定總統府秘書長潘孟安及內定閣員們共同與會。

策勵營活動以第一線政務運作，以及如何回應民眾需求為核心。民進黨晚間發布新聞稿指出，立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤說明當前國會動態與議事運作，內定行政院副院長鄭麗君介紹國家希望工程重要政見，內定行政院秘書長龔明鑫則說明跨部會協調運作流程。

吳思瑤首先說明國會運作及三黨不過半現狀，鼓勵新行政團隊要會「開彩蛋」也要「拆地雷」，亦即好的政策要積極提供、主動告知、確保資訊均衡；錯誤訊息則要迅速澄清，減少民怨；她希望新內閣由交接傳承走向創新開放，與執政黨密切合作，並爭取在野黨支持。

柯建銘以過去31年擔任立委經驗分享，大家都是「勇敢的台灣人」，政治人物絕不可憂讒畏譏，他鼓勵新任部會首長要捍衛核心價值，堅持到底承擔責任，新閣員要面對的挑戰很多，但府、院、黨、黨團是一個團隊，就像汽車的4個輪子，要共同協調整合，落實危機處理。

鄭麗君以擔任國政藍圖召集人的經驗，分享國家希望工程的願景及政見內容。她表示，希望工程核心理念是「人人有希望，國家有希望」，期盼新內閣團隊共同建立「台灣模式」，建構民主治理新思維，強化國家整體韌性，積極回應數位及淨零轉型，找出新一波成長動能，為年輕人創造希望，讓人人享有發展機會。

龔明鑫則詳細介紹行政院預算架構及法案期程，並就第一線實務經驗，分享跨部會協調的心法。他以三倍券發放為例，說明越重大的政策，越需要部會首長親力親為，展現事前充分溝通的細心與耐心，才能精準回應民眾的需求。

策勵營活動最後是蕭美琴驚喜現身，為行動創新內閣給予最大祝福。她提到，非常高興能藉此機會，跟許多過去的老戰友一起持續成長，未來期盼跟大家一起努力，共同掌握社會脈動，為好的政策辯護，讓台灣更好。

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卓榮泰在會議總結時重申，未來行動創新AI內閣，將以跨黨派、跨部會、跨領域的特質，著重橫向聯繫，讓人員迅速到位，共同落實國家希望工程及均衡台灣政見，新行政團隊將秉持專業及團隊精神，積極傾聽人民的需求，克服困難，以切合民意的政策贏得民心。

民進黨表示，策勵營圓滿落幕，後續將以創新經濟、均衡台灣、健康台灣、0到22歲投資未來世代等各項議題以「群」為分類，相關部會密集跨部會溝通協調，務求520上任後，展現行動力將政見化為政策，力拚民眾有感。（編輯：林克倫、張若瑤）1130504