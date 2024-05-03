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德國外交部：無任何入境禁令阻礙蕭美琴私人訪問

2024/5/3 20:24（5/3 20:45 更新）
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副總統當選人蕭美琴。（中央社檔案照片）
副總統當選人蕭美琴。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林尚縈柏林3日專電）副總統當選人蕭美琴3月訪歐，傳出德國拒絕蕭美琴以私人身分途徑南部。德國外交部發言人瓦格納今天表示，蕭美琴確實經由法蘭克福轉機，德國並無任何入境禁令阻撓她的私人訪問行程。

蕭美琴3月訪歐，傳出她前往歐洲進行私人訪問時，德國政府拒絕她以私人身分途徑南部。

德國外交部今天在聯邦新聞發佈會回應有關蕭美琴3月訪德簽證問題。記者提問，有報導指出台灣的準副總統想要訪問德國，出於私人原因，不是政治訪問，但卻沒有獲得簽證，這是否屬實。

瓦格納（Christian Wagner）回覆表示，他了解有關蕭美琴這次訪德的媒體報導。據他所知，蕭女士確實是經由法蘭克福旅行。

他補充說，事實上，台灣人可以自由地再次來到德國旅行，所以，對於台灣公民並不存在所謂的入境禁令；但基本上，「根據我們的一中政策，聯邦政府的做法是不與具有主權相關的（台灣）官員保持接觸」。

瓦格納表示，德國根據一中政策與台灣沒有外交關係，但他也注意到台灣外交部已經對這些媒體報導作出回應。台灣外交部談到蕭美琴旅行順利進行，並且來回都經由法蘭克福機場，在規劃旅行路線時，顯然重點是時效性、舒適性和安全性。（編輯：周永捷）1130503

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