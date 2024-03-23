立陶宛學者臉書透露蕭美琴密訪 會晤2總統候選人

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）立陶宛學者凌晨透過臉書透露，台灣副總統當選人蕭美琴正在立陶宛訪問，並會晤立國2位總統候選人，包括執政聯盟自由黨的查理瑪斯（Dainius Žalimas）、以及反對黨聯盟的耶格林斯卡斯（Giedrimas Jeglinskas）。

立陶宛安全事務專家勞里納維丘斯（Marius Laurinavičius）在臉書貼出蕭美琴訪問立陶宛的多張照片，他表示，立陶宛當前國際關係最大事件，就是蕭美琴正在立陶宛訪問，卻沒有任何立陶宛媒體曝光此一消息。

勞里納維丘斯貼出與蕭美琴的合照指出，蕭美琴昨天訪問行程從一大早的工作早餐會議開始，蕭美琴會晤了多位立陶宛政壇的挺台人士，他本人也很榮幸參與了此一早餐會。

勞里納維丘斯說，蕭美琴在立陶宛一整天有很多緊鑼密鼓的拜會行程，晚間則在立陶宛首都維爾紐斯大學的「國際關係與政治科學中心」（Institute of International Relations and Political Sciences in Vilnius）發表演說，演說題目為「台灣的民主經驗與成果」。

勞里納維丘斯表示，蕭美琴在立陶宛多數拜會都是不公開行程，他不會將其曝光，但他可透露，立陶宛朝野2位總統候選人都參與了蕭美琴的工作早餐會，包括執政聯盟自由黨（Freedom Party）的查理瑪斯，及反對黨「以立陶宛之名」民主聯盟（Union of Democrats“For Lithuania”）的耶格林斯卡斯。

勞里納維丘斯分析，執政黨候選人查理瑪斯的友台立場是無庸置疑的，但反對黨候選人耶格林斯卡斯的出席是個「驚喜」，或許代表反對陣營也已改變對台灣的態度。

勞里納維丘斯說，對他來說唯一疑慮，是為何沒有任何立陶宛政治人物敢公開蕭美琴的來訪，蕭美琴日前訪問捷克時，雖然與捷克政府部門的會晤皆未公開，但捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）親自公開了與蕭美琴見面的照片，他認為這是立陶宛政治人物缺乏的勇氣。

勞里納維丘斯強調，台灣是立陶宛對外關係極重要一環，蕭美琴來訪無疑是昨天立陶宛國際事務圈最重大事件，因此值得被各界所知。

立陶宛將於5月12日舉行總統大選，反對黨候選人耶格林斯卡斯曾經擔任北約助理秘書長，他曾在去年7月訪台會晤國民黨主席朱立倫；執政聯盟的自由黨候選人查理瑪斯曾任立陶宛憲法法院院長。（編輯：郭無患）1130323