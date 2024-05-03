環島高鐵、花東快兩案待協商 藍促行政部門提對策

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（中央社記者范正祥台北3日電）環島高鐵、花東快兩案排入今天立法院會議程，決議協商後再行處理。國民黨團書記長洪孟楷表示，整個流程完備之後，才會做最後一步的表決，黨團是以開放的態度以及希望行政部門提出對策和方法，大家好好理性務實討論可長可久的條例和制度。

立法院會今天處理國民黨立委傅崐萁等53人擬具「環島高速鐵路建設特別條例草案」案、傅崐萁等33人擬具「花東快速公路建設特別條例草案」案。院會主席、立法院長韓國瑜裁示，兩案協商後再行處理。因尚待協商，決議協商後再行處理。

洪孟楷今天在立法院接受媒體聯訪時表示，環島高鐵、花東快兩案是重大的條例立法，雖然至今已經過了30天的冷凍期，但不在今天院會表決，國民黨團尊重韓國瑜再召開朝野協商，整個流程完備之後，才會做最後一步的表決。

他說，希望執政黨正視台灣需要建設、需要彌平城鄉差距，回應人民的需求。

洪孟楷表示，國民黨團是以開放的態度以及希望行政部門真的提出對策和方法，大家好好理性務實討論可長可久的條例和制度。

此外，領銜提出環島高鐵、花東快兩案，身兼國民黨團總召的傅崐萁，他今天在國民黨團大會會後接受媒體聯訪時說，「交通平權、生命無價」，福國利民的法案應該儘快推動。（編輯：蘇龍麒）1130503