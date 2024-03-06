花東快速公路可行性評估 北起花蓮崇德南至台東市

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）公路局重啟花東快速公路評估，計畫北從花蓮崇德銜接蘇花安，南至台東市，全長174公里。可行性評估說明會上，有民眾建議將計畫在台9線關山拓寬路段的戰備跑道設在花東快上。

民國104年間當時的公路總局在關山工務段提出花東快速公路可行性評估說明會，負責規劃評估的公司說明，花東快速道路全長150公里，預計設置14處交流道，路線以堤防道路為主，估經費新台幣700億元至1000億元間，不過可行性評估最後未通過。

民國109年重啟評估，歷經4年完成，今天在台東進行最後一場可行性評估說明會。

根據公路局報告，重啟的花東快速公路可行性評估，花蓮端從崇德開始，銜接蘇花安，台東端至台東市。總長174公里，花蓮127公里、台東47公里。17處交流道，花蓮11處、台東6處。總經費估超過新台幣2000億元，比104年提出的可行性評估多出1倍經費。

公路局報告，路廊選線原則避免侵入觀光、環境敏感區，避免侵入地質敏感區，避免阻斷河川行水斷面、避免建物密集處，降低拆遷量。

由於從池上進入關山鎮後路廊是沿著卑南溪堤防，有民眾建議將原先規劃在台9線拓寬計畫上的戰備跑道改建在快速公路上，避免戰備跑道太接近關山鎮市區。

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公路局南區養護工程分局表示，公路局辦理「花東快速公路可行性評估（重啟）」，為向地方說明評估規劃路線內容及辦理情形，並蒐集地方針對可行性評估意見，南區養護工程分局邀集地方政府、民代與關切本案民眾，分別於3月5日至6日在台東市及關山地區召開地方說明會，聽取地方民眾意見。

地方說明會中參與民意代表及民眾反應熱烈，期盼政府重視花東地區便捷、安全、緊急醫療救護後送及觀光休憩等需求。說明會對於各單位意見都將蒐集並函報公路局納入可行性評估報告參辦。（編輯：郭諭儒）1130306