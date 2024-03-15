連署2交通建設案惹議 韓國瑜：再提第3案機會很小

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（中央社記者范正祥台北15日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁擬具環島高速鐵路與國道6號東延花蓮2項建設特別條例草案，正副院長韓國瑜、江啟臣為共同提案人，引發討論。韓國瑜今天表示，提這2案重大提案，是讓人民看到台灣希望，除非是非常重大，他以後再提第3案的機會很小。

傅崐萁擬具環島高速鐵路建設特別條例草案與國道6號東延花蓮建設特別條例草案，由於韓國瑜、江啟臣為共同提案人，遭質疑違反議事中立。民進黨立法院黨團召柯建銘13日質疑此違反議事中立；傅崐萁則說，正副院長為國家重大民生法案登高一呼有前例，交通平權生命無價，盼朝野共同支持。

立法院會今天上午處理報告事項議程，針對傅崐萁提案，在場立委並未提出異議，因此將傅崐萁、韓國瑜、江啟臣等人所提環島高速鐵路建設特別條例草案交經濟、交通2委員會審查，國道6號東延花蓮建設特別條例草案則交付交通委員會審查。

韓國瑜與江啟臣今天晚間受邀，出席國民黨立委羅智強在學思動力公司舉行的「民主學校第四期－國會改革營開幕式」。韓國瑜致詞時表示，幾十年來台灣最厲害的就是人才，他鼓勵青年充實學習，永遠不忘初心。

韓國瑜主動提及共同提案2交通建設一事指出，提這2案重大提案，是因為人民需要振奮的感覺，讓人民看到台灣的希望。

韓國瑜表示，現已2024年了，但至今全台灣卻還沒有一日生活圈，環島高速鐵路若建設完成，讓台灣3個小時無死角，「這還不做嗎？」

至於第2案，韓國瑜說，未來若從南投國道6號打通中央山脈連接上花蓮，東西向交通貫後，台灣東西部連成一線，人流、物流、車流與金流全部都通，怎麼會被窄化講成是圖利花蓮。

韓國瑜指出，當案子一推動，台灣人民很久的鬱悶會釋放出來，看到台灣的希望與政府的魄力；他也說，「就提這2案，以後再提第3案的機會很小」，除非是非常重大，否則不會再提了。（編輯：林克倫、楊凱翔）1130315