傅崐萁：賴總統國情報告會以禮相待 只說不答也尊重

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（中央社記者王承中台北29日電）國民黨團總召傅崐萁今天表示，將隆重邀請總統賴清德到立法院做國情報告，一定會以禮相待，不管屆時賴總統要即問即答、一問一答、統問統答或只說不答，國民黨團都尊重。

立法院會31日將邀請新任行政院長卓榮泰率同各部會首長列席進行施政方針報告並備質詢。依慣例，卓榮泰今天下午率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等人，前往立法院拜會立法院長韓國瑜，以及朝野黨團。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷及首席副書記長林思銘等人，在立法院國民黨團書記長室，接待卓榮泰一行。

傅崐萁在致詞時表示，昨天立法院三讀通過國會改革相關法案，國民黨團隆重邀請賴總統能回娘家，到立法院做國情報告。

傅崐萁指出，國民黨團一定會以禮相待，不管屆時是即問即答、一問一答、統問統答或只說不答，國民黨團都尊重，請賴總統到立法院說明，要把國家帶向何方，讓人民更清楚。新政府要告訴全民，兩岸如何和平、國家如何發展、如何帶領全民走向幸福康莊大道。

根據中華民國憲法增修條文第4條第3項規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。此外，現行立法院職權行使法規定，立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處提出問題；就立委發言，經總統同意時，得綜合再做補充報告。

對於賴總統到立法院國情報告的形式，朝野黨團日前也召開過朝野協商討論，由於民進黨立法院黨團認為，總統不是給立委質詢用的，統問統答就是變相的即問即答，這不能接受。朝野黨團無法就賴總統國情報告的日期與回答形式達成共識。

而立法院會在28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，針對邀請總統至立法院進行國情報告，總統於每年2月1日前向立法院送交國情報告書，並於3月1日前赴立法院進行國情報告。新任總統於就職2週內向立法院送交國情報告書，並於1個月內赴立法院進行國情報告。

三讀通過條文規定，立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出口頭或書面問題。立委進行口頭提問時，總統應依序即時回答；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。立委的書面問題，總統應於7日內以書面回覆。但事項牽涉過廣者，得延長5日。（編輯：林興盟）1130529