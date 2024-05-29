朱立倫籲賴清德回到總統角色 寬闊心胸面對全民期待

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）國民黨主席朱立倫表示，今天是總統賴清德就任的第10天，但10天來大家都沒有看到總統，只看到民進黨主席賴清德，他呼籲賴總統趕快回到真正角色，擔任中華民國總統，用總統高度、寬闊心胸，面對全民期待的安全、安定、安心。

立法院會昨天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，被質詢人若有藐視國會行為，可處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。此外，邀請總統至立法院進行國情報告，除要常態化進行，對於立委進行口頭提問時，總統應依序即時回答。

朱立倫今天下午在國民黨中常會表示，昨天是中華民國民主史上最重要的一天，台灣第三波民主改革邁進一大步，包括國民黨立院黨團及其他在野黨，大家齊心努力下，讓中華民國國會成為真正的國會，讓國際都認定國會該有的職權都能一一通過，未來真正能代表民意監督政府，達到民主制衡目標。

朱立倫指出，這樣的民主改革應該要共同慶賀，但過程中，執政當局的民進黨換了位置不但換了腦袋，還完全不講是非，全力杯葛，甚至動用暴力手段，想要用街頭壓力對抗真正民意。但街頭不代表全部民意，台灣真正民意在選民手中，最新民意有6成民眾沒有投給賴總統，多數民眾沒有投給民進黨。

朱立倫表示，今天是賴總統就任第10天，這10天來大家還沒看到總統，看到的是民進黨的主席賴清德，還是以政黨利益高過國家利益，以民進黨利益超越人民利益，用民進黨主席的角度面對朝野關係、面對政治問題。

朱立倫認為，領導者應該希望國泰民安，國家能夠安全、社會能夠安定、人民能夠安心，但這10天來，兩岸兵凶戰危，國家不安全；當家鬧事，朝野不合，社會不安定；也有重大治安事件、嚴重工安事件頻傳，民心不安。國家不安全，社會不安定，人民不安心，如何能國泰民安，因為賴總統到今天為止還沒有就任，還是在當民進黨主席。

朱立倫說，誠摯呼籲賴清德從即日起，趕快回到真正角色，擔任中華民國總統，用總統高度、寬闊心胸，面對全民期待的安全、安定、安心。讓兩岸更和平、國家更安全、朝野更和諧、社會更安定，讓治安、工安都能更安心，人民才能夠安心，這是政府責任，更是中華民國總統最重要的責任。

朱立倫也表示，國民黨作為負責任的在野黨，要除弊興利，國會通過立法院職權行使法修正案及相關法律後，將立即針對民眾希望除弊的事件，代表民意揭開真相；未來也要陸續通過民眾關心的民生法案，解決能源、少子化、高齡化、經濟低迷或低薪、社會青年壓力等問題。（編輯：謝佳珍、翟思嘉）1130529