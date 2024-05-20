賴總統就職演說 國民黨團：與人民感受有落差

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（中央社記者王承中台北20日電）總統賴清德今天發表就職演說，國民黨團總召傅崐萁表示，賴總統的就職演說打高空，跟實際人民的感受有非常大的落差。民進黨身為執政黨，應該尊重在野黨，雙少數的政府，更應該傾聽民意。請賴總統善待台灣人民，少數服從多數，多數自然會尊重少數。

總統賴清德今天發表「打造民主和平繁榮的新台灣」就職演說，全長30分鐘，他提台灣79次、中華民國9次、中華民國台灣3次；他談到，立法院議事運作應遵守程序正義、任何政黨不可為政權犧牲國家主權，幾度被群眾熱情掌聲打斷。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、副書記長王鴻薇等人，今天在立法院國民黨團召開記者會，回應賴總統的就職演說。

傅崐萁指出，對於國家安定、如何創造幸福繁榮、兩岸和平及國內問題，大家都期待能夠從賴總統的就職演說中得到正面解答，但今天賴總統的就職演說，與人民的期待有高度的落差。

傅崐萁表示，賴總統提到未來國家發展要上太空、下海洋，對於這樣的壯志凌雲，國民黨團表示肯定，但是對於台灣面臨缺電、未來良善的經濟發展環境等議題，都沒有清楚的宣示，這樣的打高空，跟實際人民的感受有非常大的落差。

傅崐萁指出，國民黨團對於賴總統提到落實民主發展、清廉政治、少數服從多數，予以肯定，然而過去民進黨不斷強調要落實的國會改革相關法案，但卻在立法院處理法案時，發動暴力攻擊行動，造成多人受傷。

傅崐萁表示，用暴力不代表程序正義，也不代表少數服從多數，民進黨身為執政黨，應該尊重在野黨，雙少數的政府，更應該傾聽民意。

傅崐萁指出，面對明天立法院會將繼續處理國會改革法案，今天賴總統已經清楚表達，少數服從多數，落實民主政治，締造清廉而有效能、開放的政府，那麼朝野應共同讓國會改革法案儘速通過。國民黨團對賴總統今天的表達給予肯定，但是明天就可以知道賴總統所言是否屬實。

傅崐萁表示，賴總統在就職演說中表達希望跟中國大陸對等坐下來談，甚至合作，帶動兩岸和平，國民黨團樂觀其成，而對於賴總統表達兩岸全面恢復觀光旅遊、陸生來台，國民黨團希望行政體系能夠劍及履及，不是再次用美麗的口號而無法落實。

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傅崐萁指出，呼籲民進黨政府不要再搞兩手策略，經由國會攻擊謾罵，但行政團隊卻伸出橄欖枝。兩岸未來發展絕對不能用兩手策略，應該用誠意推動兩岸和平。希望賴總統不要破壞兩岸現狀，不要再用意識形態，讓全民淪於迫切的危機中。

傅崐萁也表示，對於賴總統表達已經申請加入CPTPP，國民黨就拭目以待，希望賴總統用最大的能力、魄力及決心，讓台灣在賴總統的4年任期內正式加入CPTPP，不要淪為口號治國，請賴總統腳踏實地，誠懇善待台灣人民。少數服從多數，自然多數就會尊重少數。（編輯：蘇龍麒）1130520