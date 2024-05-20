總統就職演說柯文哲提多項質疑 兩岸論述先觀察3個月

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（中央社記者吳書緯台北20日電）針對總統賴清德今天的就職演說，民眾黨主席柯文哲表示，民眾黨質疑演說中提到的能源、勞保、居住正義、國會改革等政策；至於兩岸論述，柯文哲說，相信賴總統應該還是會遵守憲法，「看3個月到底他是怎麼做」。

台灣民眾黨今天下午在中央黨部舉行「台灣民眾黨柯文哲主席回應賴清德總統就職演說」記者會，除柯文哲外，民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、民眾黨立委林憶君、麥玉珍也一同出席。

柯文哲說，民眾黨的政治價值是不因短期利益犧牲長期利益，不因少數人的利益犧牲多數人的利益，也不會為了政黨利益，犧牲國家的利益，在國家利益大於政黨利益的前提之下，因此尊重國家體制，也為國家的新局面送上祝福。

柯文哲表示，民眾黨要對幾點提出質疑，首先是能源政策，賴總統的「五大信賴產業」，每項都需要穩定供電，想請問7月27日核三廠1號機真的要如期除役，還是堅持「非核家園」神主牌嗎；其次是勞保改革，雖然政府每年撥補新台幣1000億元，短期內勞保不會破產，但治標不治本，沒有解決問題。

柯文哲說，第三是低薪、高房價，特別是居住正義問題，前總統蔡英文所提出8年20萬戶社宅已確定跳票，賴總統又提出8年100萬戶，希望能提出明確的里程碑；第四是賴總統提到國會改革，但新國會2月1日成立到17日立法院的抗爭，看不出民進黨在國會運作的善意，既然賴總統已經上任，希望明天的立法院有一個新的氛圍，民眾黨提出的國會改革大多是以前民進黨的主張。

至於兩岸論述，柯文哲表示，相信賴總統應該還會遵守中華民國憲法，3位總統候選人在競選時都說會遵守憲法、「兩岸人民關係條例」，來處理兩岸問題，所以對於就職演說提到兩岸政策，「更重要的是，看3個月到底他怎麼做」。

柯文哲表示，民眾黨還是會扮演忠誠反對黨的角色，政府做的對會支持，政府做得不對，民眾黨當然還是會秉持監督的角色。（編輯：蘇龍麒）1130520