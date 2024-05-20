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謝衣鳯現身520就職典禮 王鴻薇：有被背叛的感覺

2024/5/20 14:39
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（中央社記者范正祥台北20日電）新任總統賴清德今天就職，國民黨立委謝衣鳯現身就職典禮，引發關注。多位國民黨立委今天對於謝衣鳯現身520就職典禮反應不一，國民黨立委王鴻薇說，感到詫異、非常驚訝，「有被背叛的感覺」。

謝衣鳯上午現身520就職典禮，並接受訪問表示，她以立委身分出席，希望朝野不要對立、爭議法案可以協商。

對於謝衣鳯現身520就職典禮，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷回應媒體詢問時說，個別委員的行為，就由個別委員對外說明。

國民黨立委陳玉珍說，黨籍立委日前在黨團會議有討論是否要參加520就職典禮，大部分委員提出反對意見，但並沒有強制決定。

國民黨立委黃健豪表示，黨團有要求個別委員儘量不出席520就職典禮，但這是屬於建議性質，個別委員有各自考量，尊重委員個別考量與選擇。

國民黨立委王鴻薇今天下午接受媒體聯訪時表示，她個人對於謝衣鳯現身520就職典禮感到詫異、非常驚訝，「有被背叛的感覺」。不過，王鴻薇也說，尊重謝衣鳯個人行為。（編輯：郭無患）1130520

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