立委關切520後去留 馮世寬：應該讓給別人做

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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北6日電）國民黨立委徐巧芯、謝衣鳯今天在立法院外交及國防委員會質詢時，皆關切退輔會主委馮世寬520後是否留任。馮世寬表示，主委職務應該讓給別人做一做，因為國軍有很多優良的將領，符合這個資格。

馮世寬是總統蔡英文政府首任國防部長，任期自2016年5月20日至2018年2月25日，卸任後轉任國防安全研究院董事長，並自2019年8月5日接任退輔會主委職務，已超過4年；馮世寬今天赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。

徐巧芯質詢時提到，很多人覺得馮世寬是「100分」的主委，520前很多人關切其動向，是否希望留在退輔會繼續擔任主委。

馮世寬表示，國軍有很多高階屆齡、現在沒有職務的將領，「我想應該把這個機會讓給他們來工作」。

隨後，謝衣鳯質詢時同樣關切馮世寬是否續任主委；馮世寬再度表示，「我想應該讓給別人做一做」，因為國軍有很多優良的將領，符合這個資格。

謝衣鳯隨即眼光朝向坐在一旁，列席的退輔會副主委李文忠，並詢問馮世寬，李文忠是否可以接任？馮世寬直接說，「他是文人，不符資格」。

謝衣鳯再詢問馮世寬，是否有機會挑戰更高的職位？馮世寬說，可能不做此想，因為已經高齡了，「應該要知進退嘛」。（編輯：翟思嘉）1130306