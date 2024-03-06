馮世寬：中國「三無船舶」 像大盜一樣

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（中央社記者吳書緯台北6日電）針對中國三無船舶非法越界翻覆事件，退輔會主委馮世寬今天表示，三無船舶是在做正當的事情嗎，就像人走在路上需要把臉蒙起來嗎，就像個大盜一樣。

立法院外交及國防委員會今天邀請退輔會主委馮世寬報告業務概況，並備質詢；馮世寬會議開始前在會議室接受媒體訪問，被詢問有關退輔會今年將派員赴哪些歐洲國家的退伍軍人組織，拓展友台空間。

馮世寬反問提問的記者，「中共對我們打壓還不夠嗎，你還要問這個問題。」中共先知道就會到訪問國禁止，增加退輔會的困難度，「這種問題也好意思在這裡問嗎」，並強調不是責怪記者，但大家應該要有共識，台灣在國際上受到非常多的限制，埋頭努力都不夠了。

媒體追問，中國2024政府工作報告昨天釋出，相較過去涉台部分的「和平統一」字眼，今年報告未見「和平」兩字，是否代表局勢緊張。

馮世寬說，他不是政論家，這幾天退輔會加班為了新立委對於資料的需求，根本沒有時間去管這件事情，但是呼籲大家要有信心，國家有能力處理這些事情，「風平，浪自然平息」。

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話鋒一轉，馮世寬提及中國快艇闖金門海域翻覆致2死的事件。馮世寬表示，他原本對「三無漁船」不懂，後來才瞭解，這表示沒有在做正當的事情，漁船有漁船的規定，至少會有船名與號碼，所以「這些漁船在做正當的事情嗎」。

馮世寬表示，好好一個人，走在路上需要把臉蒙起來嗎，像個大盜一樣；因此他覺得執法還是應該要有，海巡署會妥善處理，大家關切漁船翻覆案應該有一個停損點，不要再去關切這件事情，讓這個事情冷淡，雙方就更能夠心平氣和坐下來談。金廈海域那麼近的距離，大家都要捕魚，海域不像游泳池，比賽時有浮標不要跨越，但海裡沒有，彼此逾越都有可能。（編輯：蘇志宗）1130306