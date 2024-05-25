賴清德臉書聲援群眾 朱立倫：勿從國人當中找敵人

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）立法院會昨天續審國會職權相關修法，總統賴清德表示，立院議事運作應遵守程序正義，並感謝群眾站出來捍衛民主。國民黨主席朱立倫今天說，身為總統，「不要從國人當中找敵人」，更應該從國家的利益考量，不要忘記總統高度。

立法院會昨天續審國會職權相關修法，經二讀表決，增訂聽證權的行使規範。賴總統今天凌晨透過臉書表示，國家權力必須分立且制衡，更重要的是，人民的基本權利需要受到保護，不能任意侵犯；立法院的議事運作，應該遵守程序正義。

朱立倫今天下午在出席印度夏日狂歡節活動前受訪表示，「很遺憾看到民進黨主席發表的臉書文，沒有看到總統發表的臉書文」，因為這篇臉書文，從頭到尾都是從民進黨的利益、角度出發，沒有從國家的利益、總統高度出發。

朱立倫說，再次提醒賴總統，身為總統，「不要從國人當中找敵人」，更應該從國家的利益考量、總統的高度出發，不要忘記高度，也忘了國家整體的利益。

朱立倫指出，這次改革是為了中華民國的自由民主，以及台灣能夠向上提升，最重要的是要把打貪、除弊的事，透過這次改革，能在將來揭露出來，讓全民看到陽光的國會、清明的政治。

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朱立倫表示，反改革的力量可能在馬路上，或受到某些不明資訊的影響，但國民黨希望透過網路的努力與宣傳，讓民眾知道真正的改革是什麼。

至於賴總統是否還要到立法院國情報告，朱立倫說，國會改革也包括國情報告，賴總統如果真的要到立法院國情報告，就大大方方，不用擔心在野黨可能會有不禮貌的地方，要怎麼回答補充說明都可以；如果不願意，就不需要勞煩賴總統了。（編輯：林克倫、林興盟）1130525