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賴總統發聲 傅崐萁：不要在台灣內部找敵人

2024/5/25 14:00
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（中央社記者劉冠廷台北25日電）立法院會昨天挑燈夜戰續審國會職權相關修法，總統賴清德凌晨透過臉書呼籲立法院的議事運作應遵守程序正義。國民黨團總召傅崐萁今天回應，不要在台灣內部找敵人，朝野應該要和諧，全力推動讓國家不會腐敗的法案。

立法院會昨天續審國會職權相關修法，經二讀表決，增訂聽證權的行使規範等。賴總統凌晨在臉書粉絲專頁表示，國家權力必須分立且制衡，更重要的是，人民的基本權利需要受到保護，不能任意侵犯；立法院的議事運作，應該遵守程序正義。

傅崐萁今天召開記者會指出，感謝賴總統再次表達對國會的關心。他要再次向大家報告，這次的審議不只在立法院經過委員會討論，也經過2場公聽會、1場專案報告，以及超過4次以上的政黨協商。

傅崐萁指出，昨天民進黨立法院黨團將近70次的意見表達中，對實質條文內容的探討非常少，都是在做人身攻擊或抹紅、抹黑，他對賴清德的說法深表遺憾。

傅崐萁說，這次審查總共有22條是通過民進黨團的版本，怎麼可以說民進黨沒有參與逐條討論與修法。他呼籲賴總統、民進黨，不要在台灣內部找敵人，朝野應該要和諧，全力推動讓國家不會腐敗的法案。

至於民間團體發起抗議行動，並揚言罷免，傅崐萁表示，任何讓國家往前邁進的過程當中，受到不公不義力量對待時，這都是身上光榮的標記，哪怕是流血流汗，都是對國家的歷史貢獻，會欣然面對。

與會的國民黨團書記長洪孟楷表示，在野黨排隊目的是為了開會、占主席台是為了立法院長韓國瑜主持會議，自始至終是民進黨團不同意這麼做，也是民進黨團先發起暴力衝突，這算是正常運作嗎。

他說，要讓國會正常運作，國民黨團非常樂意，請賴總統先告訴民眾，是誰不讓國會正常運作。（編輯：郭無患、黃瑞弘）1130525

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