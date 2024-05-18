柯文哲：當家不鬧事 無法理解執政黨在抗爭

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）立法院院會昨天審查攸關國會職權修法草案，朝野爆發嚴重衝突，民眾黨主席柯文哲今天說，「當家不鬧事」很難想像怎會是執政黨在抗爭，讓他無法理解。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天召開記者會，抨擊立法院長韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌聯手賣台。

柯文哲下午出席黨籍立委黃珊珊基隆服務處揭牌後，接受媒體聯訪說，昨天立法院吵架如果發生在30年前，還有「萬年老國代」時代大家還可以理解，台灣民主化已經30年，怎麼會在立法院還發生這種事情。

柯文哲說，國民黨和民眾黨立委排隊排了2天2夜，希望能夠拿到優先提案權，民進黨怎麼會用暴力插隊方式處理，「當家不鬧事」很難想像怎麼會是執政黨在抗爭，如果是30年前老國代時期還可以理解，昨天還做這種事讓他無法理解。

柯文哲說，副總統賴清德即將上任總統，請問「柯建銘的發言是代表你（賴清德）的想法嗎」，因為這會決定未來4年朝野如何相處，賴清德真的希望未來4年台灣一直這樣吵鬧嗎。

柯文哲說，民眾黨是可以商量的政黨，從2月1日至今，民進黨有來找過民眾黨商量任何法案嗎，民進黨只有謾罵，不然就是議事冗長發言，昨天乾脆直接訴諸肢體衝突，這不是成熟民主國家應有的現象。

柯文哲說，好的議案大家都會通過，有爭議的議案大家可以商量，每個政黨都是直接面對民意，沒有人敢推出民意不喜歡的法案，他相信絕大多數法案經過商量後，會有大家都可以妥協的版本。

賴清德520就職，民眾黨規劃明天在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，號召上千人參與，記者詢問，是否擔心明天集會受到影響，另傳出民眾黨立委黃國昌宣布集會活動時，柯文哲一開始不知情。

柯文哲表示，他對台灣民主還是有信心，大家不要刻意挑起爭端，表達自身意見，絕大多數集會遊行都會和平落幕。這段時間有人一開始挑撥他和立委黃珊珊，再來是挑撥他和黃國昌，民眾黨有熱門活動事先都有商量，挑撥離間作法至今沒有成功。

記者詢問，昨晚在立法院外聚集和太陽花學運有何不同，感覺昨晚有政治動員。

柯文哲表示，沒有人會提出不符合民意法案，任何政黨都要爭取選票，如果純粹為了政黨運作搞衝突，也許可以動員一小部分民眾，但很難變成大規模運動，這點他非常清楚，沒有人民的共鳴這種事情是做不起來。（編輯：張銘坤）1130518