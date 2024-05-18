立法院衝突 朱立倫：民進黨想號召學運盼懸崖勒馬

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（中央社記者黃國芳雲林縣18日電）立法院會朝野立委昨天爆發激烈衝突，國民黨主席朱立倫今天再次呼籲民進黨主席賴清德，當家還要鬧事、還想要號召學運或群眾，這可能是全世界民主之恥，希望民進黨懸崖勒馬。

立法院會昨天處理立法院職權行使法部分條文修正草案，朝野立委爆發激烈衝突。朱立倫昨天透過臉書（Facebook）表示，嚴正譴責民進黨這些濫用暴力、鬧場破壞的行為，他並詢問準總統賴清德、準行政院長卓榮泰，這就是對朝野對話的回應、朝野和諧的表現嗎。

朱立倫今天上午在雲林縣接受媒體聯訪時指出，國民黨代表民主、民意，強烈地譴責民進黨的暴力及無法無天。

他表示，民進黨立委試圖攻占主席台，還禁錮國會議長，完全不顧中華民國已是民主的現狀，且不時修理為民主努力的立委，相信這是民眾無法接受。

朱立倫指出，昨天在立法院要通過的是國會改革法案，都是讓國際社會接受的，不管是總統的國情報告、國會調查權及人事的透明聽證，每一項主張都是國際民主國家通行多年，也是民進黨在野時期的主張。

他表示，目前民進黨執政卻完全放棄理想，惡意用暴力方式，只是想掩蓋民進黨過去的種種弊端，讓不公不義的事情無法被揭露，全民一定要力挺國會改革法案，讓陽光照進立法院，這才是新的國會。

朱立倫再次呼籲民進黨主席賴清德，不要用傲慢的心態，當家還要鬧事，民進黨到底是一個民主政黨，還是暴力政黨，心中是否有法律觀念，還想要號召學運或群眾，這可能是全世界民主之恥及民主的笑話，希望民進黨懸崖勒馬。

媒體提問，對於民進黨立法院黨團總召柯建銘批評立法院長韓國瑜、國民黨立委傅崐萁、民眾黨立委黃國昌等3人是台灣歷史罪人的看法。

對此，朱立倫指出，不斷用暴力及違反民主方式的是柯建銘及民進黨立委，民進黨昨天在立法院會場後面看不到的地方禁錮國會議長，這是民主之恥，全世界民主國家並不會如此對待國會議長，國民黨從來沒有，希望大家彼此尊重。

國民黨雲林縣黨部今天上午舉行新任主任委員張嘉郡的布達典禮，由朱立倫頒發派任書，雲林縣長張麗善等人出席道賀。（編輯：戴光育）1130518