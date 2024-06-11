藍國會改革說明會15日台南起跑 朱立倫擬親自宣講

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（中央社記者王承中台北11日電）國民黨15日將在台南舉辦首場國會改革說明會，國民黨台南市黨部主委謝龍介今天表示，將邀請國民黨主席朱立倫親自到場，以及國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、柯志恩、吳宗憲等人，向民眾報告國會改革的完整內容。

行政院對國會職權修法提覆議，民進黨將啟動「反濫權、護民主」宣講活動。而國民黨方面，也籌劃國會改革說明會，首場訂15日從總統賴清德曾執政的台南市起跑，預計在每個縣市舉辦至少1場中大型說明會，積極傳播國會改革的必要性及正確資訊。

國民黨立委兼台南市黨部主委謝龍介今天受訪表示，國民黨首場國會改革說明會將在15日上午9時30分至11時，在台南市龍山社區公園舉辦。

謝龍介指出，屆時將邀請朱立倫親自到場，以及徐巧芯、王鴻薇、柯志恩、吳宗憲，還有國民黨台南市議會黨團成員等人，向台南的民眾報告國會改革的完整內容，讓民眾了解修法是為要讓立法院進步，讓行政官員更加清廉，政府往前走、人民更幸福。

謝龍介表示，去年1月14日賴總統曾到台南，叫台南市長黃偉哲站起來向台南市民道歉，因為台南光電產業有太多弊案。而國會改革後，國會可以行使調閱權，到國會作證、聽證，就是要讓政府更透明，如同賴總統要反黑金、打詐，希望賴總統的決心不要動搖。

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另外，國民黨立委兼組發會主委許宇甄也指出，舉辦國會改革說明會的目的，就是要讓民眾知道民進黨到底在怕什麼。最重要的就是要讓社會大眾聽得懂，因此黨中央也規劃利用圖卡、影片搭配宣講，說明國會改革必要性，積極傳播國會改革的正確資訊，不能讓台灣只有一種扭曲造謠聲音。

許宇甄表示，面對民進黨鋪天蓋地的文宣戰，到處都是去脈絡化、帶風向的懶人包，國民黨也已經創建濃縮國會改革說明網站的內容因應。（編輯：蘇龍麒）1130611