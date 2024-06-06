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朱立倫會見美國訪問團 就國防能源政策交換意見

2024/6/6 15:42（6/6 16:06 更新）
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國民黨主席朱立倫（中）5日會見美國優先政策研究院訪團，就國防及能源政策交換意見。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 113年6月6日
國民黨主席朱立倫（中）5日會見美國優先政策研究院訪團，就國防及能源政策交換意見。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 113年6月6日
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（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨主席朱立倫昨天會見美國優先政策研究所訪問團時說，目前台灣在綠能發電比率不足的狀況下，民進黨依然堅持冒進的廢核政策，將使能源更加仰賴進口，對國安造成巨大風險。

國民黨今天下午發出新聞稿表示，朱立倫昨天在國家政策研究基金會會見美國優先政策研究所訪問團，雙方就國防及能源政策進行深度討論及意見交換。

朱立倫指出，能源問題是影響國家安全的重大議題。目前台灣在綠能發電比率不足的狀況下，民進黨依然堅持冒進的廢核政策，使能源將更加仰賴進口，對國安造成巨大風險。

朱立倫表示，國民黨主張穩健的綠能成長政策，但在綠能尚未能成為台灣發電主力前，執政黨不應輕易廢除核電。

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針對兩岸關係，朱立倫重申，國民黨一向主張透過結合國防（Defense）與對話（Dialogue）並行的「2D戰略」。不僅首重增強國防力量，也要維繫與對岸溝通對話的管道，以求降低兩岸緊張關係、維持區域和平穩定。

國民黨表示，這次訪賓包含美國優先政策研究所中國政策項目主任葉望輝（Stephen Yates）及美國優先政策研究所美國安全中心副主席傅萊茨（Fred Fleitz），國民黨則由主席特別顧問兼國際部主任黃介正陪同接見。（編輯：蘇志宗、謝佳珍）1130606

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朱立倫盼促成國家安全戰略法立法 守護民主自由侯友宜：安全無虞下核二、核三可延役
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