侯友宜：安全無虞下核二、核三可延役

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北6日電）經濟部長郭智輝昨天表示，若核電延役相關法條修正通過，核二、核三廠經安全檢查、測試後，有機會延役20、30年。新北市長侯友宜今天表示，安全無虞底可讓核二、核三延役使用。

侯友宜今天到新北市議會市政總質詢備詢，會前接受媒體聯訪，媒體詢問若不補貼台電，電費恐調漲，若核電延役相關法條修正通過，核二、核三廠有機會延役20、30年。

侯友宜表示，中央要跟人民說清楚未來能源的配比，在安全無虞底下，可以讓核二廠、核三廠延役使用，讓人民供電無虞，用電不匱乏，這才是政府應肩負的責任。

輝達執行長黃仁勳昨天表示，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近，媒體詢問侯友宜是不是會在新北。

侯友宜表示，非常樂意輝達可選新北，新北產業條件非常好，人口多且交通路網方便，很多產業園區短期內可以釋出及提供。輝達有15家供應鏈在新北，如果輝達落腳新北，新北市一定全力支持，交通路網、人才提供給輝達最好發展。

媒體詢問國民黨主席明年改選，是否支持朱立倫繼續連任黨主席，侯友宜表示，朱立倫這段時間擔任黨主席非常辛苦，除了有國會改革，也要注重民生議題，還要凝聚黨內力量，帶領國民黨跟所有民意結合，他表示，朱立倫這段時間辛苦了，大家一起努力。（編輯：林恕暉）1130606