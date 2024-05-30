曾文生：核二廠乾貯未獲新北核定 沒有延役可能性

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北30日電）台電代理董事長曾文生今天表示，新北市尚未核定核二廠乾貯設施，目前2部機組爐心已放滿燃料棒，因此核二廠沒有延役可能性，唯有新北核定，台電才能開始興建乾貯設施，估需2年時間，燃料棒才有機會完全退出。

曾文生強調，核電使用須考量乾貯設施以及最終處置場，台電盼透過高放射性廢棄物處置相關立法，推進選址作業。

近來核電廠延役議題備受關注，經濟部長郭智輝今天在媒體見面會表示，法律已有明確規範，核三廠已超過法定執照換發申請期限，即便同意換證，基於安全考量，仍需花2至3年時間檢查，也需核安會同意。

媒體詢問是否已展開延役相關社會溝通，或指示台電研究延役事宜，郭智輝表示，溝通尚未開始，因現在還沒得到法令許可「解開這一題」，但會開始要求台電做準備。

至於核二部分，曾文生表示，新北市已核准核一乾貯設施，但核二廠尚未核定，核二廠2部機組爐心都已放滿燃料棒，因此沒有延役的可能性，首要任務是新北核定核二乾貯，台電開始興建、將燃料棒取出，估計需2年時間，燃料棒才有機會完全退出。

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曾文生強調，核電使用上，除考慮乾貯設施，最終儲存場也是努力方向，台電會持續努力，希望透過立法過程，讓選址程序有法令依據，包含未來選址地質探勘有標準作法，以找到最終儲存場場址。

國內高放射性廢棄物選址因無法源，台電地質調查受到阻力。經濟部次長林全能表示，核廢料處理是重要工作，現由經濟部辦理高放最終處置場址相關工作，已成立專案辦公室，正進行立法草案研擬，盼順利推進高放選址，讓核能使用有最佳核廢料處理解決方案。（編輯：潘羿菁）1130530