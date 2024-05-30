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國發會主委劉鏡清：氫能可以發展 非核家園做得到

2024/5/30 12:52（5/30 13:12 更新）
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國發會主委劉鏡清（圖）赴立法院經濟委員會進行業務報告。中央社記者郭日曉攝 113年5月30日
國發會主委劉鏡清（圖）赴立法院經濟委員會進行業務報告。中央社記者郭日曉攝 113年5月30日
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（中央社記者潘姿羽台北30日電）國發會主委劉鏡清日前表態不排斥核能，引發社會熱議。劉鏡清今天說明，不反對核能不代表支持，兩者有落差；他認為，氫能源可以發展，非核家園做得到，「我們不需要在這種事情上打轉，因為人民要的是乾淨的電，而氫能可以提供乾淨的電」。

劉鏡清今天赴立法院經濟委員會進行業務報告，其能源政策的立場受到矚目，多位立委提出質詢。

劉鏡清今天說明，產業要的是安全穩定供電，至於是來自於哪種發電方式，「對企業而言，這不是重點，只要電夠」。

劉鏡清表示，他不排斥核電，但核電主要是法令問題，目前法令沒辦法延役，台電提出報告粗估得花1.5年時間，送核安會後可能還需1.5年時間，接下來回到台電後，還得依要求進行調整，這些流程至少得花5、6年時間。

劉鏡清直言，核電需要新政府與國會的共識、社會共識、安全無虞、符合法規，這4個前提很重要；現實情況是，種種法令下來，核電至少要5、6年才有機會，緩不濟急。

國民黨立委張嘉郡肯定劉鏡清不排斥核電的態度，並詢問是否對台灣電力供應有信心。劉鏡清回答，基於兩大原因，一是現在備轉容量率約16%，二是他已再三確認，台電有計畫增加機組，因此他對電力供給有信心。

立委關切非核家園是否能夠達成，劉鏡清說，氫能源可以發展起來，非核家園做得到，「我們不需要在這種事情上打轉，因為人民要的是乾淨的電，氫能源可以提供乾淨的電，加上風力等」。

劉鏡清補充，核能是低碳電力，但核廢料要能妥善處理，才會是綠電；現在就連歐盟，對核電是否是綠電，都還在討論。

國民黨立委謝衣鳯詢問，政府在淨零排放的路徑上，有什麼計畫或進展。劉鏡清表示，台電有個大工程計畫預計明年推動，會在電廠裡裝設綠氫轉換的實驗工程，如果實驗效果不錯，其他機組也會進行，此案已經申請，但還沒核定，希望進行細部檢討與規劃。

劉鏡清也說，民間企業多有備援電力，現在開始拋棄傳統柴油發電機，改用藍綠氫，桃園已經有廠商備用電力改採藍綠氫，如果此做法能夠推廣，有助於淨零排放往前走。（編輯：楊蘭軒）1130530

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