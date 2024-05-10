台電核一乾式貯存水保計畫 新北10日核定

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（中央社記者楊侃儒新北10日電）新北市農業局說，新北市府今天核定核一室外乾貯水保計畫第2次變更設計案，籲經濟部負起主管機關責任，督促台電按核定計畫施工。

農業局表示，該案是一件未按原核定水土保持計畫施工，於市府進行施工中檢查查獲違規並開罰新台幣6萬元，而衍生的水土保持計畫變更設計案。

農業局表示，核一廠室外乾式貯存場水保計畫在民國99年核定，101年台電未按圖施工遭新北市府開罰後，提出變更設計計畫。

農業局表示，新北市土木技師公會針對台電水保變更計畫中的侵蝕區範圍、邊坡穩定、微型樁參數及地下水位調查4個部分，提出審查意見，台電送件13次均未依專業審查意見修正完成。

農業局說，去年3月16日經台北高等行政法院判決後，市府決定不上訴，歷經1年又1個月，今年4月19日收到台電6份水土保持計畫書圖辦理核定，市府會以安全為第一考量，嚴謹監督台電辦理核電廠水土保持。

農業局並提醒台電施工要注意設施安全，以及遇強降雨或強震對水保設施的影響，民眾若有發現不明人士及機具，隨意開挖山坡地或堆積土石，可撥1999通報，也會對違規案件立即處置。（編輯：林恕暉）1130510

台電核一室外乾貯場大事記。（中央社製圖）