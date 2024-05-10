新北核定核一乾貯水保計畫 台電：依程序通知開工

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（中央社記者曾智怡台北10日電）新北市府今天核定核一室外乾貯水保計畫，台電表示，後續將依程序向新北市府通知施工，盼儘快完成啟用，讓核廢料處理工作得以順利展開，也盼新北市府能夠早日支持推動核二乾貯設施。

新北市府今天核定核一室外乾貯水保計畫第2次變更設計案，籲經濟部負起主管機關責任，督促台電按核定計畫施工。

台電發布新聞稿強調，核廢料處理需要地方政府共同協力，核廢料一直放在爐心及用過燃料池並非是理想狀態，如今核一乾貯已獲推動進展，核二乾貯設施的部分，也盼新北市府也能夠早日支持推動。

台電說明，核一廠室外乾貯水保計畫於99年核定，102年竣工檢查時，新北市府認為施工結果與設計圖不符，台電隨即向新北市府提出變更設計，但歷經多次送審，新北市府仍未予核定，台電因此向農委會（現農業部）提出訴願，並於後續向法院提起訴訟。

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經法院審理，釐清相關技術爭議後，台北高等行政法院112年3月16日判決新北市府應予核定。然而，後續新北市與台電公司對於核定仍程序有疑慮，經台北高等行政法院建議雙方進行行政調解，並於今年4月1日調解成立。

台電表示，今年4月19日已將6份水保變更相關書圖，陳經濟部核轉新北市府，新北市府並於今天核定，完工期限依調解結果，是自台電開工通知起算3年。台電後續將依程序向新北市府提出開工通知，盼儘快完成啟用。（編輯：潘羿菁）1130510