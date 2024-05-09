台電：芬蘭OL3核電機組延宕12年完成 1度電成本近3元

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（中央社記者曾智怡台北9日電）和碩董事長童子賢日前表示，核二、核三延役加上引進芬蘭新型核電廠，台灣電價可降3成。台電今天指出，芬蘭機組延宕12年完成，最後成本為原來預期3倍，每度電成本近3元。

台電重申，無論既有核電廠要繼續運轉或新增機組，一定要兼顧核能安全、核廢料處理、國會共識、民眾同意等多面向。

童子賢日前接受財經節目專訪表示，若不倚賴核電協助減少排碳，地球2050年無法達到淨零碳排，他主張核二、核三廠延役，並引進芬蘭OL3新型核電廠，可以為台灣帶來30%至32%的核能發電，且台灣平均電價馬上會下滑約30%。

台電發言人蔡志孟今天出席「台電2024節電啟動記者會」，他會後接受媒體訪問表示，芬蘭OL3核電機組延宕12年完成，飼水葉片裂開，最後成本為原來預期3倍，每度電成本近3元；無論既有核電廠要繼續運轉或新增機組，一定要確保核能安全，並牽涉核廢料處理、國會共識、民眾同意等多方面討論。

根據台電網站資料，台灣現有核能發電每度電成本，按111年審定決算為1.49元，火力發電成本每度3.5元，風力及太陽光電分別為3.42及3.36元。

對於相關地質風險，蔡志孟指出，台灣和國外不同之處在於有很多地震帶，如近期地震造成核一、核二廠用過燃料池溢出，因此需考量地震因素，核電廠也確實需要在穩固的地方興建。

針對核電延役部分，蔡志孟強調，需多方共識，現在立委已有提案，待國會開始討論，台電會配合國會提交資料。（編輯：林淑媛）1130509