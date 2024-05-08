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工總：全球443座核電廠運轉 籲新政府思考能源問題

2024/5/8 12:09
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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北8日電）產業界近日對核能議題討論熱絡，工總理事長潘俊榮表示，全世界正在運轉的核電廠有443座，另計劃推動100多座，呼籲新政府須思考能源、用水、缺工等產業面臨的挑戰，才能將企業留在台灣持續發展。

工總第13屆第1次理監事聯席會議今天舉行，並由總統當選人賴清德頒發當選證書給新任理事長潘俊榮，工總榮譽理事長許勝雄、苗豐強、行政院副院長鄭文燦，以及民眾黨主席柯文哲等人與會。

潘俊榮致詞表示，他只做一任理事長，看好工總中生代成員繼續為台灣打拚，做好世代交替也是他的任務，要讓年輕世代承擔責任，相信可以替台灣創造經濟奇蹟。

潘俊榮表示，目前世界有443座正在運轉中的核電廠，施工中有50、60座核電廠，計劃推動的則有100多座，法國、日本和韓國等國也都使用核能，G7部長級會議認為核能為乾淨、經濟成本最低能源。

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潘俊榮呼籲，未來新政府須思考能源議題，以及用水、人力等與企業息息相關的議題，才能把企業留在台灣發展。賴清德與工總溝通密切，非常了解產業需要什麼，工總肯定賴清德將為台灣承擔責任，企業也一定會與政府共同打拚。

潘俊榮並說明工總年度工作重點，今年規劃舉辦世界級經營者大會，邀請世界矚目的全球性台灣企業家參與，讓台灣與世界接軌，希望經濟部、教育部、外交部能成為後盾給予支持。（編輯：郭無患）1130508

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