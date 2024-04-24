工信集團總裁潘俊榮接工總理事長 籲政府穩供水電

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（中央社記者劉千綾台北24日電）全國工業總會今天改選，由工信集團總裁潘俊榮接任新理事長。潘俊榮表示，政府須提早做好準備，供應企業更穩定、充足的水電，否則無法留住企業在台發展，但他也說，產業不能一天到晚只喊缺電缺水，應盡量與政府溝通。

工總今天下午舉辦第13屆第1次會員代表大會，會中選出潘俊榮接任理事長，並通過聘請原理事長苗豐強榮任名譽理事長；副理事長也從原本的3位改為5位，分別為永豐餘集團創辦人何壽川、敏實集團創辦人秦榮華、穩懋半導體董事長陳進財、宜進實業董事長詹正田、東和鋼鐵董事長侯傑騰。

外界關注能源政策議題，潘俊榮受訪表示，工總聚集台灣10大產業代表，盼綜合相關意見後，與各部會首長溝通，尤其面臨AI（人工智慧）世紀挑戰，更應穩定水電供應，積極創造台灣未來經濟發展。

潘俊榮指出，希望政府提供更穩定的水電，若政府不做好準備，無法留住企業在台發展，建議政府提早準備，讓企業有穩定、充足的水電；台積電的水電用量大，是台灣的指標企業，也讓國際看見台灣，不過政府也要讓其他企業有充裕的水電使用。

潘俊榮也說，產業不能一天到晚喊缺電缺水，必須與政府互相溝通，讓政府有充分時間準備，協助台灣企業發展越來越好；至於核電議題，潘俊榮認為太過政治化，對於核電延役議題並未發表意見。

兩岸關係方面，潘俊榮不認為對岸會動武，他說，有自信兩岸關係可以穩健發展，產業會扮演關鍵角色，讓兩岸企業共同發展、人民相互交流，為兩岸關係創造雙贏局面。

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苗豐強致詞表示，過去擔任理事長1年半以來，雖然全球局勢動盪，但台灣產業仍具備高度競爭力，在國際占有領先和主導的地位，去年舉辦2023台灣經濟發展論壇，邀請總統候選人發表產業政策，同時也發表白皮書，積極替產業發聲。

苗豐強表示，許多即將上任的新內閣出身產業，未來有助於與產業溝通，工總代表台灣核心競爭力產業的各行各業，盼與新政府溝通合作，讓台灣成為全球不可取代的關鍵地位。（編輯：潘羿菁）1130424