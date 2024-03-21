台南捷運藍線綜合規劃通過 國內首採單軌系統轉彎半徑小

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）交通部今天審查台南捷運第1期藍線綜合規劃，有條件通過，這也是國內首次引進的單軌系統，總經費新台幣324億元。

交通部發布新聞稿，今天邀專家學者及相關部會代表，召開捷運審查委員會，審查台南市政府函報台南市先進運輸系統第1期藍線綜合規劃，並有條件通過。

交通部說，這次委員會議與會委員獲共識，請台南市政府就計畫採用首次引進國內的單軌系統型式，再加強說明採用該系統原因及後續營運維修成本。

另外，因台南捷運藍線總經費較可行性研究增加126.74億元的責任歸屬及中央與地方經費分攤、經濟效益及運量估算合理性等，交通部請台南市政府再釐清補正。後續請台南市政府依委員意見修正報告書，經鐵道局檢視並與委員確認後，交通部再報行政院審議。

台南捷運藍線可行性研究於107年12月28日奉行政院核定，本計畫路線分為文化中心線及仁德線兩路段，路線北起於台鐵大橋站，南至東區文化中心站，東至仁德轉運站。全長約8.39公里，設10座車站及1座機廠。

根據台南市政府提出的綜合規劃，捷運藍線總經費324.37億元，中央分攤191.32億元，台南市政府分攤133.05億元。

交通部說，目前台南市政府對整個台南捷運路網規劃都是採用單軌，也是國內首次引進的系統。主要考量是台南為古都，單軌系統列車是靠著單一軌道梁行駛，不須設置水泥橋面鋪軌道，量體較一般捷運小很多，整體視野較通透，對都市景觀衝擊及噪音也較小，興建期程相對較快。

另外，台南很多街道路幅不大，若採用一般捷運，會遇到離民房太接近，或轉彎不易問題，單軌系統的轉彎半徑小，較適合台南的道路環境。（編輯：陳政偉）1130321