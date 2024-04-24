台南捷運藍線環評案過關 強化施工空污減量

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（中央社記者張雄風台北24日電）環境部環評大會今天審查台南捷運第1期藍線環評案。開發單位強調，會使用符合空污排放標準的施工機具，並確認施工區域內的氨氣不會外溢影響周邊環境；經環委討論後同意本案通過。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第12次會議，審查「台南市先進運輸（大眾捷運）系統第一期藍線環境影響說明書」。

開發單位台南市捷運工程處表示，此案採跨座式單軌捷運系統，路線全長約8.39公里，採高架型式，全線共10站，並於仁德區設置維修機廠。

開發單位表示，為降低空氣品質影響，將採用符合日本、美國柴油引擎車輛，保守估算具氮氧化物去除效率平均為75%。

另外，開發單位指出，為減少氨氣影響鄰近胸腔醫院，經評估擴散至醫院最大小時增量及最大8小時平均值皆低於「SDS安全資料表」及「勞工作業場所容許暴露標準」所訂空氣中氨8小時日時量平均容許濃度，評估對人體危害影響有限。

環委認為，氮氧化物評估數據是在實驗室中最理想狀態，但實際上機具施工會有走走停停的情況，評估實際減量效益可能僅50%。

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另外，環委提到，這段路其實交通非常繁忙，也容易塞車，開發區的北方則是既有的住宅區，就算氨氣不會有什麼健康的影響，但會有味道，容易接到陳情。

開發單位回覆，相關氮氧化物減量已經是保守估算，並承諾機廠整地施工機具採用符合國內排放標準的機具；另外氨氣異味經評估只會在施工區域內，對外擴散濃度不高。經環委內部討論，建議本案補充修正後通過。（編輯：陳政偉）1130424