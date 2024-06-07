台南高雄捷運紅線不銜接 南捷修正可行性研究報告

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南捷運紅線原規劃和高雄捷運紅線在高雄大湖串連，因軌道系統不同而作罷，台南市政府今天表示，台南捷運紅線可行性研究報告修正中，將迄點從高雄大湖移至嘉南藥理大學。

台南市交通局今天發布新聞稿指出，台南捷運紅線是優先路網重要路線之一，可行性研究期末報告民國111年底完成，路線延伸至高雄市大湖站銜接高雄捷運紅線，由兩市共同成立捷運推動小組及議會同意後，才提送中央審查。

交通局表示，經過1年多溝通協調，高雄市政府考量兩市採用捷運系統型式不同及民眾搭乘便利性，不希望台南捷運紅線行經高雄市銜接高雄捷運紅線，再經協調後達成各市境內採用各自系統共識。

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交通局人員說，已請高雄市政府加速啟動高捷紅線北延方案可行性研究等規劃作業，以利早日實現兩市路網串聯，後續高雄市政府路線如需行經台南境內，市府將適時提供協助。台南捷運紅線可行性研究報告修正後，將取得市議會同意再提報中央審查。

高雄捷運局日前表示，將規畫高雄捷運紅線延伸線往北延，進入台南銜接奇美博物館、高鐵台南站，服務高雄、台南生活圈。（編輯：郭諭儒）1130607