台南捷運1期藍線B04站消失 市府：受限間距合併

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（中央社記者張榮祥台南3日電）環境部環評大會4月通過台南捷運第1期藍線環評案，市議員今天質詢第1期藍線「B04」（兵仔市站）被取消而引起議論，市府表示，因受限於間距而調整規劃2站併為1站，將持續溝通。

國民黨籍台南市議員林燕祝今天質詢說，台南捷運第1期藍線「B04」（兵仔市站）消失，引來地方議論，也讓當地里長壓力很大，永康區兵仔市場人潮多，為何放棄設站。

市府交通局長王銘德表示，第1期藍線原規劃11站，因站距過於密集，必須調整平均站距，重新檢視，才減少1站；目前站名未定，現有站名都是網友自訂的。

王銘德說，原「B03」（五王站）與「B04」（兵仔市站）距離僅450公尺，依交通部審查意見調整，拿掉「B04」，「B03」往南移，「B04」原有出入口保留，屆時將透過空廊連接，以利走到原出入口。

王銘德重申，未放棄「B04」（兵仔市站），只是2站合併移到中間，以符合站距，交通局將持續和地方溝通。

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交通局也發出新聞稿指出，台南捷運第1期藍線站位經重新研議，將原先「B03」南移，保留「B04」出入口，設計空廊連接雙向出入站區，使站距不至於太短，影響行車效率，交通局將和鄰近里民溝通，以免產生誤解。

第1期藍線是台南市捷運優先路網進度最快路線，行經永康區中華路、東區中華東路、東門路及仁德區中山路等人口密集區域，全長約8.39公里，共設置10座高架車站及1座維修機廠，採高架跨座式單軌系統，預定民國115年底動工，120年完工通車。（編輯：黃世雅）1130503