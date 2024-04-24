台南捷運第1期藍線環評過關 目標120年通車

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（中央社記者張榮祥台南24日電）環境部環評大會今天通過台南捷運第1期藍線環評案，台南市政府表示，將朝民國115年底動工、120年完工通車目標邁進。

台南市政府交通局發布新聞稿指出，台南捷運第1期藍線繼今年初環境部環評小組及交通部3月21日審查通過綜合規劃，市府今天在環境部第12次環評大會說明計畫環境影響及減輕措施，承諾相關環境保護對策，環境部委員會認同審查通過，不必辦理第2階段環評。

台南市長黃偉哲表示，第1期藍線是台南市首條捷運計畫，將扮演連接台鐵、捷運藍延線、紅線與綠線，及串聯府城生活圈、沙崙智慧綠能科學城、台南科學園區的重要骨幹。市府將持續努力，讓行政院儘快核定綜合規劃，朝115年底動工、120年完工通車目標邁進。

台南捷運第1期藍線計畫行經永康區中華路、東區中華東路、東門路及仁德區中山路等人口密集區域，全長約8.39公里，共設置10座高架車站及1座維修機廠，採高架跨座式單軌系統。

交通局表示，第1期藍線是台南市捷運優先路網進度最快路線，綜合規劃已獲交通部委員會審查通過，市府將積極爭取行政院核定，且已同步啟動基本設計作業。藍線延伸線可行性研究已提送交通部審查，紅線、深綠線及綠線可行性研究規劃中，加速推動。（編輯：唐聲揚）1130424