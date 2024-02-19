台南捷運綠線路線未定 可行性研究修正作業啟動

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市推動捷運整體路網規劃，其中捷運綠線因行經舊城區，路線經多次修正未定案，市府彙整專業及各方民意，已正式啟動可行性研究修正作業，預計年底完成並提報交通部審查。

台南市政府交通局長王銘德今天透過新聞稿表示，捷運綠線路線橫貫府城東西向運輸走廊，連接東區、北區、中西區及安平區，涵蓋通勤、就醫及府城古都觀光遊憩需求，並和台鐵台南車站及第一期藍線平實轉運站銜接轉乘，是捷運優先路網中極為重要的樞紐路線。

王銘德指出，捷運綠線同時面臨舊城區道路狹窄及豐富古蹟等因素挑戰，路線方案歷經多次修正未能定案，市府多次邀集國內交通軌道專家學者研議，並辦理民意交流座談，去年底已啟動可行性研究修正招標準備作業，並遴選優質顧問團隊協助，經議價決標後正式啟動，預計今年底完成並提報交通部審查。

王銘德表示，交通局並同步啟動綜合規劃相關作業，盼加速計畫推動，相關規劃作業後續獲中央核定後，建設經費若因前瞻建設計畫期程結束而未及納入，中央將循慣例以公建預算配合籌編。

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交通局提供資料指出，除了捷運綠線外，推動進度最快的第一期藍線綜合規劃及藍線延伸線可行性研究二案，交通部近期內將召開審查，其中藍線已同步啟動基本設計作業，透過綜合規劃與基本設計重疊併行作業模式，縮短進程以儘早完成基設作業，並接續辦理工程發包。

交通局指出，深綠線、紅線可行性研究作業也已完成期末成果報告，將盡速審查定案後提送交通部審查，各項計畫均按部就班積極推動，盼早日構建完整大眾捷運系統。（編輯：黃世雅）1130219