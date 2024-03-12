台南捷運第1期藍線進入基本設計 115年動工

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（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市規劃捷運路網，已獲交通部核備分為優先路網及遠期路網2階段推動，其中第1期藍線進入基本設計階段，台南市政府表示，預定民國115年動工。

台南市政府交通局今天在市政會議說明捷運推動進度，其中第1期藍線銜接台鐵、捷運紅線、綠線及藍線延伸線，是優先路網重要樞紐，也是進度最快的捷運路線。

市長黃偉哲表示，捷運推動非一夕之功，交通局全力推動，如今進入基本設計階段，必須隨時掌握進度，市民也要定期得知捷運建設進度，且納入行人空間考量。

市府發布新聞稿指出，台南捷運優先路網包括第1期藍線、藍線延伸線、綠線、紅線、深綠線及黃線共6條路線。

第1期藍線計畫範圍北起永康大橋站，南至東區文化中心站，東至仁德轉運站，串聯永康區、東區、仁德區生活廊帶，路線全長約8.39公里，設有10座車站及1座機廠；計畫總經費新台幣324億3700萬元，預定115年動工，120年完工。

交通局表示，第1期藍線是高架跨座式單軌系統，系統成熟穩定安全，適合中型城市運輸需求，結構輕巧對市容景觀衝擊及噪音振動較小，環境友善度高，施工期較短。

至於未來營運計畫，預定服務時段是上午6時至晚上12時，列車容量每列280人，平均營運速率是每小時30公里，最密營運班距每4分鐘1班。

第1期藍線將連結優先路網的藍線延伸線、紅線與綠線，也將成為串聯府城生活圈、沙崙智慧綠能科學城、台南科學園區的主要骨幹。（編輯：唐聲揚）1130312