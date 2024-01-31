基隆捷運綜合規劃核定經費逾696億 預計122年完工通車

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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）基隆市政府表示，基隆捷運建設計畫綜合規劃今天獲行政院核定，總經費新台幣696.89億元，預計民國122年完工通車，為近年來基隆最重要的交通建設。

基隆市政府交通處長王圳宏向中央社記者表示，基隆捷運路線橫跨基北北3市，車輛、號誌系統將與執行中的捷運汐東線及規劃中的民汐線整合，基隆捷運已協調由新北市政府捷運局統籌辦理捷運系統所需的都市計畫變更、用地取得、工程設計及施工等作業。

王圳宏指出，搭配捷運建設的都市發展，市府已編列辦理都市計畫變更的經費，依據基隆市境內5個捷運車站周邊不同的產業定位與都市發展，冀望藉由捷運串聯基隆河谷產業廊帶，將「就業」帶進基隆市。

至於基隆捷運第2階段八堵至基隆市區路廊部分，王圳宏表示，為促進地方發展及滿足交通需求，市府今天向交通部爭取可行性評估經費約新台幣2000萬元，研議延伸基隆捷運到基隆港市區服務範圍，並與中央機關及地方民意代表持續溝通協調，做出最適合在地需求的路廊規劃。

立法委員蔡適應則在臉書表示，經與交通部長王國材電話聯絡後，得知基隆捷運綜合規畫已核定通過，在他立委任期的最後一天，終於不負鄉親所託爭取到了。

根據行政院函文，此案總經費696.89億元，中央負擔519.98億元、台北市政府負擔57.54億元、新北市政府負擔71.44億元、基隆市政府負擔47.92億元。（編輯：李錫璋）1130131