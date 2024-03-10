缺工原物料漲無廠商投標 捷運汐東線流標

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（中央社記者楊侃儒新北10日電）捷運汐止東湖線主體工程去年10月23日招標，3月8日因無廠商投標而流標，新北市捷運局說，因缺工、工資及物料飆漲，廠商投標意願低，將儘速檢討後重新辦理招標。

依據新北市政府網站資訊，汐東線全長5.56公里，由台北市康寧路三段至汐止區公所附近共6座高架車站，綜合規劃報告去年獲行政院核定，都市計畫台北市段變更作業，也在今年1月經內政部都市計畫委員會審議通過。先期工程去年底開工，目前完成汐止區大同路一、二段管線遷移試挖作業，3月進行自來水管線埋設。

針對汐東線流標一事，捷運局回覆中央社記者，汐東線主體工程於採購處辦理開標作業，因未達法定開標家數而流標，將針對市場行情、工程條件、招標期間廠商提出的意見等各面向檢討，並探詢潛在廠商意見後，再行修正、調整招標文件內容及預算，後續將提報廉政平台通過，儘速辦理第2次招標，朝今年開工目標前進。

捷運局表示，初步分析流標的原因，主要為近年市場缺工、工資及物料飆漲、多件大型工程同時推出，以致於廠商承攬能量趨於飽和，且捷運工期長，面臨的社經狀況風險較高，以及國際戰爭影響物料價格波動等因素，導致廠商投標意願變低，將儘速檢討後重新招標。（編輯：林恕暉）1130310