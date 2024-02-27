雙北汐東捷運要徑工程道路拓寬都計 內政部審議通過

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（中央社記者高華謙新北27日電）雙北的捷運汐東線要徑工程用地拓寬納入汐止第3次通盤檢討都市計畫變更案，今天獲內政部都市計畫委員會審議通過，3月將與土地所有權人協議價購，以加速用地取得與工程推動。

新北市政府捷運局長李政安透過新聞稿表示，為解決計畫道路寬度不足問題，並考量捷運汐東線墩柱位置及改善汐止至內湖地區交通壅塞情形，汐東線要徑工程拓寬汐止區吉林街與福德3路，將長度1.4公里、現況僅6至8公尺的道路寬度，拓寬成16公尺，希望能兼顧捷運行經所需空間。

李政安說，捷運汐東線要徑工程去年12月28日開工，提前為汐東捷運主體工程排除障礙，並解決南陽街涵洞每逢大雨必積淹水的現象。

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李政安表示，今年1月已完成大同路一、二段自來水管線遷移試挖作業，預計3月埋設自來水管線，而道路拓寬工程用地取得已辦理2次公聽會，預計今年3月起與土地所有權人協議價購。此外，汐東線主體統包工程預計3月8日開標，期待順利決標，以加速推動捷運建設。

新北市政府捷運局副局長鄭智銘告訴中央社記者，這條道路拓寬是汐東捷運優先的要徑工程，因吉林街與福德3路是往返汐止與內湖交通要道，未來汐東捷運也將通過，為了不影響用路人權益及交通，除了已先發包施工外，接下來在取得用地後，將先由要徑工程廠商拓寬道路，拓寬後道路空間未來再交由捷運工程統包商施工，盡可能降低對民眾通行影響。（編輯：李錫璋）1130227